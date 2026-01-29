DAX24.916 ±0,0%Est505.998 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0000 +1,5%Nas22.547 -0,2%Bitcoin58.803 +1,5%Euro1,1854 -0,2%Öl67,97 +0,4%Gold5.002 -0,8%
Wachstumsmärkte

SAP-Aktie indes im Minus: Verteidigung und KI sollen Wachstum forcieren

16.02.26 13:52 Uhr
SAP-Aktie dennoch in Rot: Fokus auf Verteidigung und KI | finanzen.net

Der Walldorfer Software-Konzern SAP positioniert sich als Schlüsselakteur für digitale Sicherheit in Europa. So reagiert die Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
170,86 EUR -1,26 EUR -0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• SAP eröffnet Defense Innovation Hub in München • Mitgründung der Trusted Tech Alliance • Milliarden-Aktienrückkaufprogramm bereits gestartet

Mit einem neuen Defense Innovation Hub in München, der Mitgründung einer Tech-Allianz für vertrauenswürdige KI und einem laufenden Aktienrückkauf über 2,6 Milliarden Euro zeigt das Software-Unternehmen SAP, wie es Wachstumsmärkte in Verteidigung und Business-KI erschließen will - während es gleichzeitig Vertrauen bei Investoren aufbaut.

Verteidigungsmarkt wird zum Wachstumstreiber

Am 11. Februar 2026 öffnete SAP die Türen seines Defense Innovation Hub in München - ein Zentrum, das die digitale Transformation der Verteidigungsbranche vorantreiben soll. Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekanntgab, zielt die Initiative darauf ab, die digitale Resilienz und Sicherheit in der Verteidigungsbranche zu stärken und langfristig zur Verteidigungsfähigkeit beizutragen. Angesichts steigender geopolitischer Spannungen und wachsender Verteidigungsbudgets europäischer Staaten erschließt SAP damit einen Sektor, der bisher vor allem von spezialisierten Rüstungskonzernen dominiert wurde.

Für Investoren bedeutet dieser Schritt: SAP diversifiziert sein Portfolio über klassische Enterprise-Software hinaus und sichert sich Zugang zu einem Markt mit hohen Eintrittsbarrieren und langfristigen Regierungsverträgen. Die Verteidigungsbranche verlangt höchste Sicherheitsstandards - genau dort, wo SAP seine Cloud- und KI-Expertise einbringen kann.

Trusted Tech Alliance setzt Standards für Business-KI

Nur zwei Tage später, am 13. Februar 2026, trat SAP als eines von 15 Gründungsmitgliedern der Trusted Tech Alliance auf der Münchner Sicherheitskonferenz auf. CFO Dominik Asam unterstrich laut Trading-Treff die Bedeutung von Vertrauen, Souveränität, Transparenz, Sicherheit und Datenschutzstandards in der digitalen Wirtschaft, insbesondere für Business AI. Die Allianz will europäische Technologiestandards setzen - ein Gegenpol zu US-amerikanischen und chinesischen Tech-Giganten.

Warum das für SAP-Aktionäre relevant ist: Unternehmen, die KI-Standards mitgestalten, sichern sich Wettbewerbsvorteile bei der Monetarisierung neuer Technologien. SAP positioniert sich als vertrauenswürdiger Partner für regulierte Branchen wie Banken, Gesundheitswesen oder eben Verteidigung - Sektoren, die nicht mit US-Cloud-Anbietern arbeiten wollen oder dürfen. Die Allianz stärkt SAPs Argument für souveräne Cloud-Lösungen in einer Zeit, in der Datenlokalisierung politisch an Bedeutung gewinnt.

SAP-Aktienrückkauf signalisiert Zuversicht

Parallel läuft seit Anfang Februar 2026 die erste Tranche von SAPs Aktienrückkaufprogramm. Laut Unternehmensangaben werden bis spätestens 27. Juli 2026 über die Börse Aktien im Volumen von bis zu 2,6 Milliarden Euro zurückgekauft. Solche Programme verringern die Anzahl ausstehender Aktien - und erhöhen damit rechnerisch den Gewinn je Aktie, selbst wenn der Gesamtgewinn konstant bleibt. Für Anleger ist das ein Zeichen: SAP hält seine eigenen Aktien für unterbewertet und traut sich zu, überschüssige Liquidität in die eigene Aktie zu stecken.

Dennoch bleiben Anleger vorsichtig - die SAP-Aktie verlor auf Monatssicht über 15 Prozent an Wert. Am heutigen Montag geht es via XETRA zeitweise weiter abwärts und zwar um 0,51 Prozent auf 170,84 Euro.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

