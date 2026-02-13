DAX24.989 +0,3%Est506.014 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8400 -0,3%Nas22.547 -0,2%Bitcoin58.009 +0,1%Euro1,1867 -0,1%Öl67,52 -0,3%Gold5.014 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 BASF BASF11 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen uneins - Feiertag in Shanghai -- Tesla: Staatsanwaltschaft ermittelt nach Anzeige -- TUI, Siemens Energy, Krypto, Heidelberg Materials, Alphabet, RENK, Zalando im Fokus
Top News
Börse am Montag: DAX etwas höher - 25.000er-Marke kurz überschritten - Impulse aus USA fehlen Börse am Montag: DAX etwas höher - 25.000er-Marke kurz überschritten - Impulse aus USA fehlen
Zalando-Aktie stärker: Gespräche über Aus für Standort Erfurt gestartet Zalando-Aktie stärker: Gespräche über Aus für Standort Erfurt gestartet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktie im Aufwind

Siemens Energy-Aktie vor neuem Rekord? RBC hebt Kursziel deutlich an - Cashflow im Fokus

16.02.26 09:30 Uhr
Siemens Energy-Aktie rückt Allzeithoch näher: Gasturbinen-Boom treibt den Cashflow | finanzen.net

Die kanadische Bank RBC sieht für Siemens Energy erhebliches Potenzial und schraubt das Kursziel kräftig nach oben. Die Aktie bleibt derweil auf Rekordkurs.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
165,30 EUR 2,80 EUR 1,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• RBC Capital Markets erhöht Kursziel auf 185 Euro
• Fokus auf positiven Free Cashflow und Gasturbinen-Sparte
• Siemens Energy profitiert von robusten Quartalszahlen

Wer­bung

RBC-Analyst Moody zeigt sich zuversichtlich für Energietechnik-Konzern

Der kanadische Investmentbank-Riese RBC Capital Markets hat seine Einschätzung für den DAX-Konzern Siemens Energy am heutigen Montag deutlich nach oben korrigiert. Der zuständige Analyst Colin Moody hob das Kursziel für die Papiere des Energietechnik-Spezialisten in seiner aktuellen Studie von 150 auf 185 Euro an. Moody bestätigte gleichzeitig seine Einstufung auf "Outperform" und signalisiert damit weiteres signifikantes Aufwärtspotenzial für die Aktie. In seinem Kommentar an die Investoren betonte der Analyst, dass das jüngst abgeschlossene Quartal den gesamten Investmentansatz für das Unternehmen nachhaltig untermauert habe.

Free Cashflow und Gasgeschäft als tragende Säulen

Hinter der optimistischen Prognose der RBC steckt primär eine erhöhte Zuversicht in die finanzielle Stabilität und die operative Marge des Konzerns. Laut der Analyse von Colin Moody an die Marktteilnehmer seien insbesondere die Entwicklungen beim Free Cashflow sowie das Geschäft mit Gasturbinen hervorzuheben. Die Sparte Gas Services profitiert derzeit weltweit von einer stabilen Nachfrage nach effizienten Kraftwerkslösungen, die als Brückentechnologie für die globale Energiewende fungieren.

Aktuelle Kursreaktion und Marktlage

Die Marktteilnehmer reagierten am Morgen positiv auf die bullishe Einschätzung der kanadischen Bank. Die Siemens Energy-Aktie notiert im XETRA-Handel am Montag zeitweise 0,74 Prozent fester bei 163,30 Euro. Damit rückt das bisherige Allzeithoch vom 12. Februar bei 165,70 Euro wieder in greifbare Nähe.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Siemens Energy AG

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
08:11Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
13.02.2026Siemens Energy BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.02.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.02.2026Siemens Energy BuyUBS AG
11.02.2026Siemens Energy OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08:11Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
13.02.2026Siemens Energy BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.02.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.02.2026Siemens Energy BuyUBS AG
11.02.2026Siemens Energy OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.01.2026Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
10.12.2025Siemens Energy NeutralCitigroup Corp.
03.12.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
21.11.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
21.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.01.2026Siemens Energy SellUBS AG
14.11.2025Siemens Energy SellUBS AG
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen