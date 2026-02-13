SAFRAN Aktie
Marktkap. 138,75 Mrd. EURKGV 17,32
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Symbol SAFRF
SAFRAN Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Safran von 340 auf 400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Auch die ambitionierteren Ziele für 2028 erschienen noch konservativ, schrieb Ken Herbert am Freitagabend nach dem Geschäftsbericht der Franzosen. Hauptgrund für ein Investment in die Aktien des Rüstungskonzerns und Triebwerkbauers bleibe das Servicegeschäft./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 19:16 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 19:16 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: SAFRAN Outperform
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
400,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
333,50 €
|Abst. Kursziel*:
19,94%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
329,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,47%
|
Analyst Name:
Ken Herbert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
360,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAFRAN S.A.
|08:01
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|13.02.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|13.02.26
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|13.02.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.22
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.03.22
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.22
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.02.22
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.20
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.26
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|09.01.26
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|04.09.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG