DAX24.044 -0,5%Est505.704 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,53 -2,6%Nas23.576 +0,1%Bitcoin79.051 -0,9%Euro1,1639 +0,1%Öl61,73 -0,6%Gold4.201 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y TUI TUAG50 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Vonovia A1ML7J Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX tiefer -- GameStop-Zahlen enttäuschen -- Palantir, Lufthansa, Intel, VW, Vonovia, Bayer, Rüstungsaktien, Microsoft, Amazon, TUI, TSMC, Delivery Hero im Fokus
Top News
Ausblick: Broadcom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Ausblick: Broadcom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: DELIVERY HERO, HUGO BOSS und  PUMA Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: DELIVERY HERO, HUGO BOSS und  PUMA
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben.
Fraport schwächer

Exane BNP-Empfehlung treibt Rekordjagd bei HOCHTIEF-Aktie weiter

10.12.25 14:35 Uhr
HOCHTIEFim Höhenflug: Exane BNP Empfehlung treibt Aktie | finanzen.net

Die Aktien von HOCHTIEF und ihrem spanischen Mutterkonzern ACS haben am Mittwoch neue Rekorde erreicht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ACS S.A.
86,05 EUR 0,90 EUR 1,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Aeroports de Paris ADPAct.
122,80 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fraport AG
70,60 EUR -1,85 EUR -2,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HOCHTIEF AG
331,20 EUR 7,80 EUR 2,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
VINCI
118,50 EUR -2,00 EUR -1,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HOCHTIEF bauten ihren Jahresgewinn mit der Bestmarke von gut 334 Euro auf rund 158 Prozent aus. ACS gewannen beim Kurs von gut 86 Euro im bisherigen Jahr immerhin über 77 Prozent an Wert.

Wer­bung

Die Investmentbank Exane BNP Paribas empfahl beide in ihrem Ausblick auf 2026 mit einem frischen "Outperform". Neben Aeroports de Paris sind sie Favoriten im Bereich Transport und Infrastruktur in Europa. Bei HOCHTIEF und ACS sehen die Experten Überraschungspotenzial aus dem Geschäft mit KI-Rechenzentren.

Die Aktien von Fraport büßten derweil nach ihrer jüngsten Erholung wieder etwas ein. Hier nahm Exane nun, wie auch bei VINCI, eine neutrale Haltung ein. Hier sehen die Experten inzwischen ein etwas wackeligeres Chance-Risiko-Verhältnis und weniger Cashflow-Fantasie.

/ag/mis

FRANKFURT/MADRID (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf ACS

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ACS

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu HOCHTIEF AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu HOCHTIEF AG

DatumRatingAnalyst
09.12.2025HOCHTIEF Market-PerformBernstein Research
28.11.2025HOCHTIEF Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025HOCHTIEF Market-PerformBernstein Research
06.11.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
02.09.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.03.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
19.02.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
04.02.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
08.11.2024HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2024HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09.12.2025HOCHTIEF Market-PerformBernstein Research
28.11.2025HOCHTIEF Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025HOCHTIEF Market-PerformBernstein Research
06.11.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
02.09.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.11.2017HOCHTIEF VerkaufenDZ BANK
14.11.2017HOCHTIEF VerkaufenIndependent Research GmbH
08.11.2017HOCHTIEF ReduceKepler Cheuvreux
19.10.2017HOCHTIEF VerkaufenIndependent Research GmbH
13.10.2017HOCHTIEF ReduceCommerzbank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HOCHTIEF AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen