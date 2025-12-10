Exane BNP-Empfehlung treibt Rekordjagd bei HOCHTIEF-Aktie weiter
Die Aktien von HOCHTIEF und ihrem spanischen Mutterkonzern ACS haben am Mittwoch neue Rekorde erreicht.
Werte in diesem Artikel
HOCHTIEF bauten ihren Jahresgewinn mit der Bestmarke von gut 334 Euro auf rund 158 Prozent aus. ACS gewannen beim Kurs von gut 86 Euro im bisherigen Jahr immerhin über 77 Prozent an Wert.
Die Investmentbank Exane BNP Paribas empfahl beide in ihrem Ausblick auf 2026 mit einem frischen "Outperform". Neben Aeroports de Paris sind sie Favoriten im Bereich Transport und Infrastruktur in Europa. Bei HOCHTIEF und ACS sehen die Experten Überraschungspotenzial aus dem Geschäft mit KI-Rechenzentren.
Die Aktien von Fraport büßten derweil nach ihrer jüngsten Erholung wieder etwas ein. Hier nahm Exane nun, wie auch bei VINCI, eine neutrale Haltung ein. Hier sehen die Experten inzwischen ein etwas wackeligeres Chance-Risiko-Verhältnis und weniger Cashflow-Fantasie.
/ag/mis
FRANKFURT/MADRID (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf ACS
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ACS
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere ACS News
Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu HOCHTIEF AG
Analysen zu HOCHTIEF AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.12.2025
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.2025
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.2025
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.2025
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.2025
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.03.2025
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.2025
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.2025
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.11.2024
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.2024
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.12.2025
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.2025
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.2025
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.2025
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.2025
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2017
|HOCHTIEF Verkaufen
|DZ BANK
|14.11.2017
|HOCHTIEF Verkaufen
|Independent Research GmbH
|08.11.2017
|HOCHTIEF Reduce
|Kepler Cheuvreux
|19.10.2017
|HOCHTIEF Verkaufen
|Independent Research GmbH
|13.10.2017
|HOCHTIEF Reduce
|Commerzbank AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HOCHTIEF AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen