DAX fester -- Asiens Börsen rot -- BMW bekommt neuen Chef -- thyssenkrupp erwartet Verlust -- NVIDIA darf Chips nach China exportieren -- Rüstungsaktien, Netflix, DroneShield, D-Wave im Fokus
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Dienstagmittag
HOCHTIEF Aktie

HOCHTIEF Aktien-Sparplan
321,20 EUR -0,60 EUR -0,19 %
STU
Marktkap. 23,69 Mrd. EUR

KGV 12,58 Div. Rendite 4,03%
WKN 607000

ISIN DE0006070006

Symbol HOCFF

Bernstein Research

HOCHTIEF Market-Perform

12:26 Uhr
HOCHTIEF Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
HOCHTIEF AG
321,20 EUR -0,60 EUR -0,19%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hochtief mit einem Kursziel von 305,70 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Baukonjunktur in den vier wichtigen europäischen Märkten Frankreich, Deutschland, Großbritannien und Spanien entwickele sich unterschiedlich, schrieben Alasdair Leslie und Pujarini Ghosh in ihrem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. In Frankreich helle sich die Lage auf, ebenso in Deutschland. In Großbritannien überwiege noch die Zurückhaltung und in Spanien dürfte es in den kommenden Monaten stark aufwärts gehen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 17:55 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HOCHTIEF Market-Perform

Unternehmen:
HOCHTIEF AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
305,70 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
319,40 €		 Abst. Kursziel*:
-4,29%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
321,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,83%
Analyst Name:
Alasdair Leslie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
249,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HOCHTIEF AG

12:26 HOCHTIEF Market-Perform Bernstein Research
28.11.25 HOCHTIEF Equal Weight Barclays Capital
07.11.25 HOCHTIEF Market-Perform Bernstein Research
06.11.25 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
02.09.25 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu HOCHTIEF AG

