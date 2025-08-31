DAX 23.681 -1,5%ESt50 5.326 -0,8%Top 10 Crypto 15,62 +2,5%Dow 45.545 -0,2%Nas 21.456 -1,2%Bitcoin 94.711 +1,7%Euro 1,1635 -0,6%Öl 69,27 +1,6%Gold 3.483 +0,2%
HOCHTIEF Aktie

Marktkap. 16,27 Mrd. EUR

KGV 12,58 Div. Rendite 4,03%
WKN 607000

ISIN DE0006070006

Symbol HOCFF

Jefferies & Company Inc.

HOCHTIEF Hold

11:51 Uhr
HOCHTIEF Hold
HOCHTIEF AG
213,60 EUR -3,80 EUR -1,75%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hochtief mit einem Kursziel von 163 Euro auf "Hold" belassen. Graham Hunt beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung mit den Geschäftsaussichten europäischer Infrastruktur-Unternehmen. Die Aktien des Bauunternehmens und des Mutterkonzerns ACS hätten seit Jahresbeginn deutlich von positiven Trends in den USA und Europa profitiert. Hunt verwies auf die zunehmende Dynamik im Bereich KI-Infrastruktur und Datenzentren sowie das 500 Milliarden Euro schwere deutsche Infrastrukturprogramm. Die Bewertungen erschienen aber schon angemessen, wobei er weiter Hochtief gegenüber ACS bevorzuge./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 20:21 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 20:21 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HOCHTIEF Hold

Unternehmen:
HOCHTIEF AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
163,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
217,80 €		 Abst. Kursziel*:
-25,16%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
213,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-23,69%
Analyst Name:
Graham Hunt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
163,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HOCHTIEF AG

11:51 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
24.07.25 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
23.07.25 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
21.07.25 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
17.07.25 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

