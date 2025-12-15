Autobahnausbau

HOCHTIEF hat einen Auftrag zum Autobahnausbau an Land gezogen.

Wie der Konzern mitteilte, hat eine HOCHTIEF -Arbeitsgemeinschaft den Zuschlag erhalten, die Autobahn A59 in Duisburg auf einer Länge von etwa zwei Kilometern sechsspurig auszubauen und das damit verbundene A40-Autobahnkreuz zu erneuern. Der Auftragswert beträgt rund 450 Millionen Euro, wovon auf HOCHTIEF rund 145 Millionen Euro entfallen.

Ausgewählte Hebelprodukte auf HOCHTIEF

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HOCHTIEF

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Wer­bung