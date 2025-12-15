HOCHTIEF-Aktie fester: Arbeitsgemeinschaft erhält millionenschweren Autobahn-Auftrag
HOCHTIEF hat einen Auftrag zum Autobahnausbau an Land gezogen.
Wie der Konzern mitteilte, hat eine HOCHTIEF-Arbeitsgemeinschaft den Zuschlag erhalten, die Autobahn A59 in Duisburg auf einer Länge von etwa zwei Kilometern sechsspurig auszubauen und das damit verbundene A40-Autobahnkreuz zu erneuern. Der Auftragswert beträgt rund 450 Millionen Euro, wovon auf HOCHTIEF rund 145 Millionen Euro entfallen.
Die HOCHTIEF-Aktie notiert via XETRA zeitweise 2,0 Prozent höher bei 334,20 Euro.
