Autobahnausbau

HOCHTIEF-Aktie fester: Arbeitsgemeinschaft erhält millionenschweren Autobahn-Auftrag

15.12.25 14:23 Uhr
HOCHTIEF: Millionen-Auftrag beflügelt Aktie | finanzen.net

HOCHTIEF hat einen Auftrag zum Autobahnausbau an Land gezogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HOCHTIEF AG
333,80 EUR 3,40 EUR 1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie der Konzern mitteilte, hat eine HOCHTIEF-Arbeitsgemeinschaft den Zuschlag erhalten, die Autobahn A59 in Duisburg auf einer Länge von etwa zwei Kilometern sechsspurig auszubauen und das damit verbundene A40-Autobahnkreuz zu erneuern. Der Auftragswert beträgt rund 450 Millionen Euro, wovon auf HOCHTIEF rund 145 Millionen Euro entfallen.

Die HOCHTIEF-Aktie notiert via XETRA zeitweise 2,0 Prozent höher bei 334,20 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

