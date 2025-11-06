HOCHTIEF Aktie
Marktkap. 19,73 Mrd. EURKGV 12,58 Div. Rendite 4,03%
WKN 607000
ISIN DE0006070006
Symbol HOCFF
HOCHTIEF Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hochtief mit einem Kursziel von 178,20 Euro auf "Market-Perform" belassen. Stimmungsdaten aus der Wirtschaft implizierten einen schwächeren Ausblick für die europäische Baubranche, schrieb Alasdair Leslie in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Allerdings sendeten Baubeginne und -genehmigungen positive Signale./mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 23:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: HOCHTIEF Market-Perform
|Unternehmen:
HOCHTIEF AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
178,20 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
275,80 €
|Abst. Kursziel*:
-35,39%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
276,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-35,53%
|
Analyst Name:
Alasdair Leslie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
170,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
