DAX 23.664 -0,3%ESt50 5.597 -0,3%MSCI World 4.319 -0,1%Top 10 Crypto 13,64 -2,4%Nas 23.054 -1,9%Bitcoin 87.487 -0,3%Euro 1,1543 +0,0%Öl 64,26 +1,1%Gold 4.008 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 RENK RENK73 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX rutscht ins Minus -- Asiens Börsen in Rot -- Musk bekommt Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- Expedia, Zalando, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Aktien von Wizz Air und Airbus verlieren: Auslieferungen von Flugzeugen verschoben Aktien von Wizz Air und Airbus verlieren: Auslieferungen von Flugzeugen verschoben
TKMS-Aktie verliert: Börsenneuling mit schwacher Wochenperformance TKMS-Aktie verliert: Börsenneuling mit schwacher Wochenperformance
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

HOCHTIEF Aktie

Kaufen
Verkaufen
HOCHTIEF Aktien-Sparplan
276,40 EUR +4,80 EUR +1,77 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 19,73 Mrd. EUR

KGV 12,58 Div. Rendite 4,03%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 607000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006070006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HOCFF

Bernstein Research

HOCHTIEF Market-Perform

10:52 Uhr
HOCHTIEF Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
HOCHTIEF AG
276,40 EUR 4,80 EUR 1,77%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hochtief mit einem Kursziel von 178,20 Euro auf "Market-Perform" belassen. Stimmungsdaten aus der Wirtschaft implizierten einen schwächeren Ausblick für die europäische Baubranche, schrieb Alasdair Leslie in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Allerdings sendeten Baubeginne und -genehmigungen positive Signale./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 23:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HOCHTIEF Market-Perform

Unternehmen:
HOCHTIEF AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
178,20 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
275,80 €		 Abst. Kursziel*:
-35,39%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
276,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-35,53%
Analyst Name:
Alasdair Leslie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
170,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HOCHTIEF AG

10:52 HOCHTIEF Market-Perform Bernstein Research
06.11.25 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
02.09.25 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
24.07.25 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
23.07.25 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu HOCHTIEF AG

TraderFox Trading-Room-Notizen Hochtief: Der Datacenter-Boom beschert eine Prognoseanhebung! Hochtief: Der Datacenter-Boom beschert eine Prognoseanhebung!
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart fester
finanzen.net HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF präsentiert sich am Freitagvormittag fester
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels in der Verlustzone
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Hochtief auf 'Hold' - Ziel 163 Euro
Aktien-Global Hochtief: Ziele deutlich angehoben
finanzen.net HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen
finanzen.net HOCHTIEF-Aktie steigt deutlich: Prognose für operativen Konzerngewinn nach starken Zahlen erhöht
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: MDAX gibt nachmittags nach
EQS Group EQS-DD: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Juan Santamaria Cases, The shares were awarded by HOCHTIEF Aktiengesellschaft as part of the variable Executive Board compensation (&#8220;Long Term Incentive ...
EQS Group EQS-DD: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: &#193;ngel Manuel Muriel Bernal, The shares were awarded by HOCHTIEF Aktiengesellschaft as part of the variable Executive Board compensation (&#8220;Long Term ...
EQS Group EQS-DD: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Peter Sassenfeld, The shares were awarded by HOCHTIEF Aktiengesellschaft as part of the variable Executive Board compensation (Long Term Incentive ...
EQS Group EQS-DD: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Martina Steffen, The shares were awarded by HOCHTIEF Aktiengesellschaft as part of the variable Executive Board compensation (Long Term Incentive Compensation ...
EQS Group EQS-DD: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Peter Sassenfeld, Sale of shares: The shares sold were awarded in earlier years by HOCHTIEF Aktiengesellschaft as part of the variable Executive Board ...
EQS Group EQS-AFR: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
RSS Feed
HOCHTIEF AG zu myNews hinzufügen