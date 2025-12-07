Was Analysten von der HOCHTIEF-Aktie erwarten
Was HOCHTIEF-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.
Werte in diesem Artikel
Die HOCHTIEF-Aktie wurde im November 2025 von 3 Analysten analysiert.
3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 207,07 EUR für die HOCHTIEF-Aktie, was einem Abschlag von 97,73 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 304,80 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Hold hin
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|280,00 EUR
|-8,14
|28.11.2025
|Bernstein Research
|178,20 EUR
|-41,54
|07.11.2025
|Jefferies & Company Inc.
|163,00 EUR
|-46,52
|06.11.2025
Redaktion finanzen.net
Weitere HOCHTIEF News
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.11.2025
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.2025
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.2025
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.2025
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.2025
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
