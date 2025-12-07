Aktie unter der Lupe

Was HOCHTIEF-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.

Werte in diesem Artikel

Die HOCHTIEF-Aktie wurde im November 2025 von 3 Analysten analysiert.

Wer­bung Wer­bung

3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 207,07 EUR für die HOCHTIEF-Aktie, was einem Abschlag von 97,73 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 304,80 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Hold hin

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital 280,00 EUR -8,14 28.11.2025 Bernstein Research 178,20 EUR -41,54 07.11.2025 Jefferies & Company Inc. 163,00 EUR -46,52 06.11.2025

Redaktion finanzen.net