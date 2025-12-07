DAX24.028 +0,6%Est505.724 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,05 -3,2%Nas23.578 +0,3%Bitcoin78.492 +2,4%Euro1,1638 ±-0,0%Öl63,75 +0,6%Gold4.197 -0,3%
Heute im Fokus
DAX geht über 24.000 Punkten ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Netflix gewinnt Milliardendeal um Warner -- Novo Nordisk, Infineon, DroneShield, Rüstungswerte im Fokus
Was Analysten von der HOCHTIEF-Aktie erwarten

07.12.25 20:00 Uhr
HOCHTIEF-Aktie im November 2025: Expertenmeinungen im Überblick | finanzen.net

Was HOCHTIEF-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.

Die HOCHTIEF-Aktie wurde im November 2025 von 3 Analysten analysiert.

3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 207,07 EUR für die HOCHTIEF-Aktie, was einem Abschlag von 97,73 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 304,80 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Hold hin

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital280,00 EUR-8,1428.11.2025
Bernstein Research178,20 EUR-41,5407.11.2025
Jefferies & Company Inc.163,00 EUR-46,5206.11.2025

Redaktion finanzen.net

Analysen zu HOCHTIEF AG

DatumRatingAnalyst
28.11.2025HOCHTIEF Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025HOCHTIEF Market-PerformBernstein Research
06.11.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
02.09.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.03.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
19.02.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
04.02.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
08.11.2024HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2024HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.11.2025HOCHTIEF Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025HOCHTIEF Market-PerformBernstein Research
06.11.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
02.09.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.11.2017HOCHTIEF VerkaufenDZ BANK
14.11.2017HOCHTIEF VerkaufenIndependent Research GmbH
08.11.2017HOCHTIEF ReduceKepler Cheuvreux
19.10.2017HOCHTIEF VerkaufenIndependent Research GmbH
13.10.2017HOCHTIEF ReduceCommerzbank AG

