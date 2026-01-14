DAX 25.266 -0,1%ESt50 6.034 +0,5%MSCI World 4.512 +0,1%Top 10 Crypto 13,05 +2,1%Nas 23.472 -1,0%Bitcoin 83.322 +0,0%Euro 1,1634 -0,1%Öl 64,34 -1,6%Gold 4.609 -0,4%
Top News
Deutsche Telekom-Aktie im Minus: Wontorra für das WM-Spektakel verpflichtet
DAX im Konsolidierungsmodus: Anleger behalten Bilanzen & geopolitische Spannungen im Blick DAX im Konsolidierungsmodus: Anleger behalten Bilanzen & geopolitische Spannungen im Blick
HOCHTIEF Aktie

365,40 EUR +6,00 EUR +1,67 %
Marktkap. 27,69 Mrd. EUR

KGV 12,58 Div. Rendite 4,03%
NEU
WKN 607000

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0006070006

Symbol HOCFF

Bernstein Research

HOCHTIEF Market-Perform

09:41 Uhr
HOCHTIEF Market-Perform
HOCHTIEF AG
365,40 EUR 6,00 EUR 1,67%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hochtief mit einem Kursziel von 305,70 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die jüngsten Stimmungsdaten aus der europäischen Bauindustrie ergäben ein durchwachsenes Bild, schrieben Alasdair Leslie und seine Kollegen in ihrem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar. In Frankreich dürfte die Bauaktivität im ersten Halbjahr träge bleiben, mit möglichen Erholungsanzeichen ab dem zweiten Halbjahr. In Deutschland dürfte es auch träge bleiben bis später im Jahr, dann könnten positive Auswirkungen der massiven staatlichen Konjunkturhilfen sichtbar werden. Für den spanischen Baumarkt rechnen die Experten mit einer starken Erholung in den kommenden Monaten, während sich die Bauaktivitäten in Großbritannien stabilisieren und im Jahresverlauf eine gewisse Verbesserung zeigen sollten./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 15:50 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
HOCHTIEF AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
305,70 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
361,00 €		 Abst. Kursziel*:
-15,32%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
365,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-16,34%
Analyst Name:
Alasdair Leslie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
249,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HOCHTIEF AG

09:41 HOCHTIEF Market-Perform Bernstein Research
09.12.25 HOCHTIEF Market-Perform Bernstein Research
28.11.25 HOCHTIEF Equal Weight Barclays Capital
07.11.25 HOCHTIEF Market-Perform Bernstein Research
06.11.25 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
Nachrichten zu HOCHTIEF AG

