Ausblick: Dropbox gewährt Anlegern Blick in die Bücher Ausblick: Dropbox gewährt Anlegern Blick in die Bücher
DHL-Aktie klettert: Unerwartete Gewinnsteigerung DHL-Aktie klettert: Unerwartete Gewinnsteigerung
Marktkap. 19,61 Mrd. EUR

KGV 12,58 Div. Rendite 4,03%
Jefferies & Company Inc.

HOCHTIEF Hold

16:41 Uhr
HOCHTIEF Hold
HOCHTIEF AG
273,00 EUR 11,20 EUR 4,28%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hochtief nach Zahlen zum dritten Quartal und einer Prognoseanhebung auf "Hold" mit einem Kursziel von 163 Euro belassen. Der Baukonzern habe die Markterwartungen übertroffen, schrieb Graham Hunt am Donnerstag. Die überraschend guten Resultate und die Anhebung des Gewinnziels für das laufende Jahr zeugten von dem außergewöhnlich hohen Wachstum, mit dem die Essener im US-Geschäft rechneten. Wachstumstreiber sei die Nachfrage nach Rechenzentren./rob/la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 09:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 09:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HOCHTIEF Hold

Unternehmen:
HOCHTIEF AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
163,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
260,20 €		 Abst. Kursziel*:
-37,36%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
273,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-40,29%
Analyst Name:
Graham Hunt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
163,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

