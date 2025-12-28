DAX24.603 -0,7%Est505.970 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4300 -5,2%Nas22.905 -1,5%Bitcoin60.992 -4,7%Euro1,1806 -0,1%Öl68,77 +1,4%Gold4.964 +0,4%
Bücher geöffnet

Snap-Aktie klar höher: Snapchat-Mutter mit kleinem Quartalsgewinn

04.02.26 22:39 Uhr
NYSE-Wert Snap-Aktie gewinnt deutlich: Erneut schwarze Quartalszahlen bei Snapchat-Mutter | finanzen.net

Snap hat Bilanz für das abgelaufene Jahresviertel und das Gesamtjahr gezogen: So haben sich die Geschäfte der Snapchat-Mutter zuletzt entwickelt.

Snap ist im vierten Geschäftsquartal 2025 in der Gewinnzone geblieben. Das Ergebnis je Aktie betrug 0,03 US-Dollar und fiel damit besser aus als erwartet, denn Analysten hatten zuvor ein EPS von -0,03 US-Dollar prognostiziert. Vor Jahresfrist hatte die Snapchat-Mutter noch einen kleinen Gewinn von 0,01 US-Dollar je Aktie erzielt.

Der Umsatz lag im jüngsten Jahresviertel daneben mit 1,72 Milliarden US-Dollar über dem Vorjahreswert von 1,56 Milliarden US-Dollar und über den Analystenerwartungen, die sich auf 1,70 Milliarden US-Dollar belaufen hatten.

Im Gesamtjahr 2025 verlor Snap daneben 0,27 US-Dollar je Aktie. Das war ein geringerer Verlust als im Vorjahr, als noch ein EPS von -0,42 US-Dollar in den Büchern gestanden hatte. Analysten hatten nun für 2025 ein EPS von -0,33 US-Dollar erwartet. Die Umsätze im Gesamtjahr bezifferte Snap auf 5,93 Milliarden US-Dollar. Hier hatten die Experten mit 5,91 Milliarden US-Dollar gegerechnet, nachdem es im vorherigen Geschäftsjahr 5,36 Milliarden US-Dollar gewesen waren.

Die Snap-Aktie zeigt sich an der NYSE nachbörslich zeitweise 5,11 Prozent fester bei 6,21 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

