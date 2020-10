Aktie in diesem Artikel Snap Inc. (Snapchat) 30,88 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Snap nach Zahlen zum dritten Quartal von 28 auf 47 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zwar bleibe die Unsicherheit rund um die Nachfrage von Werbetreibenden und die Nachhaltigkeit der Nutzernachfrage nach der Corona-Krise hoch, schrieb Analyst Heath Terry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Beschleunigung des Umsatzwachstums und das Nutzerengagement - sowohl vor der Krise als auch aktuell - dürfte jedoch das Potenzial der Fotoapp Snapchat aufzeigen. Dabei verwies er auf den weiteren Fokus auf die Produktentwicklung, auf Werbetechnologien und Umsatzausweitung./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2020 / 06:50 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.