Der Halbleiter-Entwickler Wolfspeed hat am Mittwoch nachbörslich seine Zahlen für das zweite Quartal seines Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht. So fielen sie aus.

Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2026 belief sich der Verlust je Aktie bei Wolfspeed auf 5,78 US-Dollar. Analysten hatten im Vorfeld beim EPS durchschnittlich einen Wert von -0,615 US-Dollar erwartet, nachdem im Vorjahresquartal ein Minus von 2,88 US-Dollar je Aktie in den Büchern stand.

Der Umsatz von Wolfspeed entwickelte sich daneben im Berichtszeitraum negativ: Der Siliziumkarbid-Konzern setzte 168,5 Millionen US-Dollar um - nach 180,5 Millionen US-Dollar im Vergleichsquartal des Vorjahres. Analysten hatten mit einem Rückgang auf 170,0 Millionen US-Dollar gerechnet.

Im nachbörslichen Handel an der NYSE reagiert die Wolfspeed-Aktie zeitweise mit Verlusten in Höhe von 10,99 Prozent auf 15,31 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net