Wolfspeed-Aktie bricht zweistellig ein: Verluste vergrößert - Erwartungen nicht getroffen
Der Halbleiter-Entwickler Wolfspeed hat am Mittwoch nachbörslich seine Zahlen für das zweite Quartal seines Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht. So fielen sie aus.
Werte in diesem Artikel
Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2026 belief sich der Verlust je Aktie bei Wolfspeed auf 5,78 US-Dollar. Analysten hatten im Vorfeld beim EPS durchschnittlich einen Wert von -0,615 US-Dollar erwartet, nachdem im Vorjahresquartal ein Minus von 2,88 US-Dollar je Aktie in den Büchern stand.
Der Umsatz von Wolfspeed entwickelte sich daneben im Berichtszeitraum negativ: Der Siliziumkarbid-Konzern setzte 168,5 Millionen US-Dollar um - nach 180,5 Millionen US-Dollar im Vergleichsquartal des Vorjahres. Analysten hatten mit einem Rückgang auf 170,0 Millionen US-Dollar gerechnet.
Im nachbörslichen Handel an der NYSE reagiert die Wolfspeed-Aktie zeitweise mit Verlusten in Höhe von 10,99 Prozent auf 15,31 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Wolfspeed und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Wolfspeed
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Wolfspeed
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Wolfspeed News
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com