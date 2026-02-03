DAX24.603 -0,7%Est505.970 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4300 -5,2%Nas22.905 -1,5%Bitcoin61.940 -3,2%Euro1,1808 -0,1%Öl68,69 +1,3%Gold4.964 +0,4%
Ausblick auf Zahlen

Ausblick: Siemens Healthineers präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

04.02.26 23:18 Uhr
Ausblick: Siemens Healthineers präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel | finanzen.net

Mit Spannung erwarten Anleger die Bilanz von Siemens Healthineers.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
42,91 EUR 0,71 EUR 1,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Siemens Healthineers lässt sich am 05.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Siemens Healthineers die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,446 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,420 EUR in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 3,40 Prozent auf 5,30 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,48 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 21 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,34 EUR im Vergleich zu 1,91 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 24,10 Milliarden EUR, gegenüber 23,38 Milliarden EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Siemens Healthineers AG

DatumRatingAnalyst
18:21Siemens Healthineers OverweightBarclays Capital
03.02.2026Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2026Siemens Healthineers OverweightBarclays Capital
02.02.2026Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
23.01.2026Siemens Healthineers BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
