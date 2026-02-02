DAX24.976 +0,7%Est506.044 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,06 -1,2%Nas23.592 +0,6%Bitcoin66.271 -0,8%Euro1,1800 +0,1%Öl65,66 -1,0%Gold4.924 +5,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Allianz 840400 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stärker -- Asiens Börsen höher - Nikkei mit Rekord -- Palantir knackt Milliardenumsatz -- BioNTech, Edelmetalle, NVIDIA, Siemens Energy, DroneShield, Novo Nordisk, ProSiebenSat.1 im Fokus
Top News
Ausblick: UBS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: UBS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Bayer-Aktie steigt: Krebsmedikament Nubeqa nun auch in China zugelassen Bayer-Aktie steigt: Krebsmedikament Nubeqa nun auch in China zugelassen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Hilf uns, finanzen.net zu verbessern. Nimm an unserer anonymen Umfrage teil - es dauert nur ein paar Minuten.

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Siemens Healthineers auf 'Overweight'

03.02.26 09:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
42,40 EUR -0,13 EUR -0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 61,30 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst David Adlington glich seine Schätzungen für das erste Geschäftsquartal der Münchner am Montagabend mit dem Konsens ab. Das Wachstum dürfte zum Auftakt des Geschäftsjahres unter dem für das Gesamtjahr avisierten Tempo von 5 bis 6 Prozent liegen. Dies sei allerdings bereits in den Markterwartungen angekommen./rob/ag/ajx

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 23:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 00:15 / GMT

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Healthineers

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Healthineers

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens Healthineers AG

DatumRatingAnalyst
08:26Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2026Siemens Healthineers OverweightBarclays Capital
02.02.2026Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
23.01.2026Siemens Healthineers BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.01.2026Siemens Healthineers NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:26Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2026Siemens Healthineers OverweightBarclays Capital
02.02.2026Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
23.01.2026Siemens Healthineers BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.2026Siemens Healthineers OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.01.2026Siemens Healthineers NeutralUBS AG
15.01.2026Siemens Healthineers NeutralUBS AG
06.01.2026Siemens Healthineers HoldDeutsche Bank AG
04.12.2025Siemens Healthineers HoldDeutsche Bank AG
18.11.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.07.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2020Siemens Healthineers verkaufenJP Morgan Chase & Co.
05.05.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.03.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Healthineers AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen