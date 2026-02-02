DAX24.852 +0,2%Est506.024 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,06 -1,1%Nas23.592 +0,6%Bitcoin66.213 -0,8%Euro1,1792 ±0,0%Öl66,35 +0,1%Gold4.915 +5,5%
AKTIE IM FOKUS: Schaeffler korrigiert weiter - UBS dämpft Roboter-Euphorie

03.02.26 11:19 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine vor fast einem Jahr eingeleitete Rally wegen der Fantasie für Humanoide Roboter erhält am Dienstag bei Schaeffler einen weiteren Dämpfer. Ende Januar hatten die Titel bei knapp 12 Euro ein Hoch seit 2018 erreicht, doch seither nimmt eine Korrektur ihren Lauf.

Am Dienstag trug ein kritischer Kommentar der UBS dazu bei, dass die Aktien nochmals um 5,7 Prozent auf 9,45 Euro fielen. Die Schweizer Großbank hatte ihre Kaufempfehlung gestrichen.

Der Enthusiasmus hinsichtlich Humanoider Roboter sei inzwischen zu weit gegangen, argumentierte der UBS-Experte Juan Perez-Carrascosa für seine Abstufung auf "Sell". Die noch in den Kinderschuhen steckenden Chancen würden in den Aktien völlig überbewertet.

Im April 2025 konnten Anleger die Schaeffler-Aktien noch zu 3,15 Euro auf einem rekordtiefen Niveau erwerben, bevor eine Vervielfachung des Kurses begann. Im November standen die Aktien nochmals kurz unter 6 Euro, sodass binnen etwa zehn Wochen eine Verdopplung möglich war./tih/jha/

