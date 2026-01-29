DAX 24.404 +0,4%ESt50 5.910 +0,3%MSCI World 4.550 +0,1%Top 10 Crypto 10,73 -1,9%Nas 23.685 -0,7%Bitcoin 69.163 -2,1%Euro 1,1940 -0,3%Öl 69,81 -1,5%Gold 5.168 -4,0%
DAX fester -- Asiens Börsen uneins -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- Amazon vor Milliarden-Investment in OpenAI? -- Tesla, Visa, adidas, ASTA Energy, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Bombardier-Aktie: Trump mit neuen Zolldrohungen gegen Kanada - auch Kuba gerät ins Visier
adidas nach Zahlen im Fokus: DAX schlägt vor dem Wochenende Erholungskurs ein
Schaeffler Aktie

Schaeffler Aktien-Sparplan
10,42 EUR +0,07 EUR +0,68 %
STU
Marktkap. 10,58 Mrd. EUR

Div. Rendite 5,89%
WKN SHA010

ISIN DE000SHA0100

Symbol SCAFF

Citigroup Corp.

Schaeffler Buy

08:01 Uhr
Schaeffler Buy
Aktie in diesem Artikel
Schaeffler AG
10,42 EUR 0,07 EUR 0,68%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Schaeffler nach einer Analystenveranstaltung zu den bald anstehenden Zahlen des vierten Quartals auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Ross MacDonald zog in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein gemischtes Fazit. Das operative Ergebnis werde im vierten Quartal den Konsens wohl nicht erreichen. Positiv wertet er aber die Aussagen zum Free Cashflow./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 14:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 14:07 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Zusammenfassung: Schaeffler Buy

Unternehmen:
Schaeffler AG		 Analyst:
Citigroup Corp.		 Kursziel:
8,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
10,46 €		 Abst. Kursziel*:
-18,74%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
10,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-18,43%
Analyst Name:
Ross MacDonald 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schaeffler AG

08:01 Schaeffler Buy Citigroup Corp.
29.01.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 Schaeffler Neutral UBS AG
07.01.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Schaeffler AG

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Schaeffler auf 'Buy' - Ziel 12,60 Euro
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verliert schlussendlich
EQS Group EQS-DD: Schaeffler AG: Andreas Schick, Verkauf
finanzen.net Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Donnerstagnachmittag mit Verlusten
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Donnerstagnachmittag leichter
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: SDAX am Mittag in Rot
finanzen.net Schaeffler Aktie News: Schaeffler tendiert am Mittag auf rotem Terrain
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone
EQS Group EQS-DD: Schaeffler AG: Andreas Schick, sell
EQS Group EQS-News: Schaeffler and Humanoid enter strategic technology partnership
EQS Group EQS-News: Schaeffler shows motion technology portfolio for the industry of the future
EQS Group EQS-AFR: Schaeffler AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Schaeffler AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Schaeffler AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-DD: Schaeffler AG: Jens Willem Schüler, buy
EQS Group EQS-DD: Schaeffler AG: Sascha Zaps, sell
