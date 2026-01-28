DAX 24.309 -2,1%ESt50 5.892 -0,7%MSCI World 4.540 -0,3%Top 10 Crypto 10,94 -6,0%Nas 23.598 -1,1%Bitcoin 70.001 -6,0%Euro 1,1966 +0,1%Öl 71,05 +3,4%Gold 5.364 -1,0%
Jefferies & Company Inc.

Schaeffler Buy

21:06 Uhr
Schaeffler Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach einer Analystenveranstaltung vor den Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,60 Euro belassen. Vanessa Jeffriess sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von gemischten Tönen, was die Margenentwicklung auf Konzernebene und im Bereich der E-Mobilität betreffe. Derzeit gebe es aber zahlreiche Neuigkeiten aus dem Bereich der humanoiden Roboter, was ihre positiven Erwartungen an den Industriezulieferer in diesem Jahr bestätige./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 13:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 13:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Zusammenfassung: Schaeffler Buy

Unternehmen:
Schaeffler AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
12,60 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
10,46 €		 Abst. Kursziel*:
20,46%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
10,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,74%
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schaeffler AG

21:06 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 Schaeffler Neutral UBS AG
07.01.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.01.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Schaeffler AG

EQS Group EQS-DD: Schaeffler AG: Andreas Schick, Verkauf
finanzen.net Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Donnerstagnachmittag mit Verlusten
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Donnerstagnachmittag leichter
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: SDAX am Mittag in Rot
finanzen.net Schaeffler Aktie News: Schaeffler tendiert am Mittag auf rotem Terrain
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone
finanzen.net Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Donnerstagvormittag tiefer
finanzen.net XETRA-Handel SDAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste
EQS Group EQS-DD: Schaeffler AG: Andreas Schick, sell
EQS Group EQS-News: Schaeffler and Humanoid enter strategic technology partnership
EQS Group EQS-News: Schaeffler shows motion technology portfolio for the industry of the future
EQS Group EQS-AFR: Schaeffler AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Schaeffler AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Schaeffler AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: Schaeffler AG: Jens Willem Schüler, buy
EQS Group EQS-DD: Schaeffler AG: Sascha Zaps, sell
