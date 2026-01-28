Schaeffler Aktie
Marktkap. 11,22 Mrd. EURDiv. Rendite 5,89%
WKN SHA010
ISIN DE000SHA0100
Symbol SCAFF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach einer Analystenveranstaltung vor den Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,60 Euro belassen. Vanessa Jeffriess sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von gemischten Tönen, was die Margenentwicklung auf Konzernebene und im Bereich der E-Mobilität betreffe. Derzeit gebe es aber zahlreiche Neuigkeiten aus dem Bereich der humanoiden Roboter, was ihre positiven Erwartungen an den Industriezulieferer in diesem Jahr bestätige./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 13:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 13:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Zusammenfassung: Schaeffler Buy
|Unternehmen:
Schaeffler AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
12,60 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
10,46 €
|Abst. Kursziel*:
20,46%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
10,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,74%
|
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
