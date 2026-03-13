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BVB-Aktie: Dortmund schlägt Augsburg

15.03.26 07:30 Uhr
BVB-Aktie: Dortmund gewinnt gegen Augsburg | finanzen.net

Mit viel Spielfreude hat Borussia Dortmund den FC Augsburg besiegt und den zweiten Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga gefestigt.

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BVB (Borussia Dortmund)
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Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac bezwang die bayerischen Schwaben hochverdient mit 2:0 (1:0).

Vor 81.365 Zuschauern im Dortmunder Stadion erzielten Karim Adeyemi (13. Minute) und der 18-jährige Luca Reggiani (59.) die Tore für den BVB. Die Gastgeber, die durchaus höher hätten gewinnen können, haben nun 58 Punkte.

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Für Augsburg war es nach dem 1:2 in Leipzig die zweite Niederlage in Serie. Das Team von Coach Manuel Baum sollte angesichts von schon 31 gesammelten Punkten trotzdem nicht mehr in akute Abstiegsgefahr geraten.

Dortmund trifft mit der ersten Torchance

Kovac verzichtete in seiner Startelf überraschend auf seine etatmäßigen Mittelstürmer Serhou Guirassy und Fábio Silva. Maximilian Beier und Adeyemi sollten ganz vorne für Torgefahr sorgen. Und dieser Plan ging früh auf. Beier passte den Ball von links quer vor das Augsburger Tor und Adeyemi traf mit der ersten Chancen zum 1:0 für die Westfalen.

Die Gäste brauchten bis zur 23. Minute und einen Fehler von BVB-Verteidiger Waldemar Anton, um mal gefährlich zu werden. Rodrigo Ribeiro lief aus halbrechter Position frei auf Dortmund-Keeper Gregor Kobel zu, schoss jedoch deutlich über das Tor.

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Dortmund blieb jedoch die klar spielbestimmende Mannschaft. Die Defensive um Kapitän Nico Schlotterbeck, der auf seinen Bruder und FCA-Verteidiger Keven Schlotterbeck traf, stand sicher. Sie wurde aber auch kaum gefordert.

Dortmund hatte deutlich mehr Ballbesitz und gleich mehrere große Gelegenheiten, den Vorsprung auszubauen. Beier und Adeyemi scheiterten mit Schüssen an der Latte, einen sehenswerten Versuch aus der Distanz von Jobe Bellingham lenkte FCA-Torwart Finn Dahmen über das Tor. Fußballerischer Auftritt und Einstellung stimmten. Zur Halbzeit konnten sich die Dortmunder eigentlich nur die schwache Chancenverwertung vorwerfen.

Tor-Premiere für BVB-Youngster

Auch nach dem Seitenwechsel spielten die Gastgeber überlegen und belohnten sich dann auch erneut dafür. Nach einer Ecke erzielte Youngster Reggiani in seinem vierten Spiel per Kopf sein Premieren-Tor in der Bundesliga. Der Italiener jubelte ausgelassen und wurde von der Südtribüne besonders laut gefeiert.

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Mit frischen Kräften und Michael Gregoritsch als offensivem Zielspieler versuchte FCA-Trainer Baum, seiner Mannschaft noch einmal neuen Schwung zu verleihen. In Gefahr geriet der Dortmunder Sieg jedoch nicht mehr.

/the/DP/zb

DORTMUND (dpa-AFX)

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