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Rückholaktion geplant?

BVB-Aktie im Plus: Borussia Dortmund prüft wohl Rückkehr von Jadon Sancho

18.03.26 15:59 Uhr
Transfergerüchte treiben BVB-Aktie: Kommt Jadon Sancho zurück nach Dortmund? | finanzen.net

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund beschäftigt sich laut Berichten um eine erneute Rückholaktion von Jadon Sancho.

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Vor der "Sport Bild" hatte bereits Sky darüber berichtet, dass der Name des im Sommer ablösefreien Engländers intern wieder diskutiert wird. Ob der 25-Jährige allerdings wirklich zum zweiten Mal zum BVB zurückkehrt, ist unklar.

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Zwar hatte Sancho zwischen 2017 und 2021 in Dortmund eine überragende Zeit und wurde vor fünf Jahren für 85 Millionen Euro an Manchester United verkauft. Doch seitdem konnte er nie wieder an sein damaliges Leistungsvermögen anknüpfen. Nachdem er 2024 noch einmal nach Dortmund verliehen worden war, spielt er aktuell ebenfalls auf Leihbasis bei Aston Villa.

Lange nicht mehr auf dem einstigen Niveau

Trotz ausreichend Einsatzzeiten dort kommt er in bislang 18 Premier-League-Spielen in dieser Saison auf gerade mal eine Torvorlage. Der Marktwert des einstigen BVB-Fanlieblings ist von zwischenzeitlich 120 Millionen auf aktuell 20 Millionen Euro gesunken.

Zudem müsste Sancho bei den Westfalen wohl Gehaltseinbußen in Kauf nehmen. In England soll er aktuell rund 15 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Fraglich ist auch, ob der auf Disziplin bedachte Trainer Niko Kovac mit Sancho klarkommen würde.

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Die BVB-Aktie notiert am Mittwoch im XETRA-Handel zeitweise 0,33 Prozent höher bei 3,03 Euro.

/lap/DP/zb

DORTMUND (dpa-AFX)

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Bildquellen: charnsitr / Shutterstock.com, ninopavisic / Shutterstock.com

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31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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23.11.2017BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
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22.05.2006Borussia Dortmund verkaufenEuro am Sonntag

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