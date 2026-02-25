CL-Aus

Fassungslos standen die Profis von Borussia Dortmund vor ihren Fans und konnten den Last-Minute-Alptraum in der Königsklasse kaum begreifen. Nach einem schwachen Auftritt und einem Elfmeter-Gegentor in der Nachspielzeit hat sich der BVB frühzeitig aus der Champions League verabschiedet und drei Tage vor dem Bundesliga-Gipfel gegen Bayern München einen millionenschweren Rückschlag erlitten. Im Playoff-Rückspiel bei Atalanta Bergamo verspielten die Dortmunder zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte einen Zwei-Tore-Vorsprung und schieden durch das 1:4 (0:2) verdient aus.

Auch Anleger zeigen sich enttäuscht. Die BVB-Aktie gibt am Donnerstag im XETRA-Handel zeitweise um 5,12 Prozent auf 3,15 Euro nach.

"Das tut extrem weh", sagte Kapitän Emre Can. "Kein Vorwurf an irgendeinen Spieler. Aber wenn du so viele individuelle Fehler machst, dann wird es schwer, weiterzukommen. Wir sind am Ende sehr unglücklich, aber wenn man ehrlich ist, verdient nicht weitergekommen."

Die Entscheidung fiel erst tief in der Nachspielzeit. Nach einem Fehlpass von BVB-Torwart Gregor Kobel und einer Flanke in den Dortmunder Strafraum traf Ramy Bensebaini Bergamos Stürmer Nikola Krstovic mit der Hacke im Gesicht. Der Schiedsrichter schaute sich die Szene am Videobildschirm an, zeigte Bensebaini Gelb-Rot, Nico Schlotterbeck auf der Bank sogar glatt Rot - und entschied auf Elfmeter. Den verwandelte der gebürtige Berliner Lazar Samardzic zum 4:1 (90.+8).

Kobel entschuldigt sich

"Das war mein Fehler am Ende", sagte Kobel. "Es tut mir leid für die Jungs." Ein solches Aus war den Dortmundern im Europacup zuvor nur im Dezember 1987 gegen den FC Brügge passiert. Damals scheiterte der BVB nach einem 3:0 im Hinspiel durch ein 0:5 nach Verlängerung.

Dieses Mal sorgten Gianluca Scamacca (5. Minute), Davide Zappacosta (45.), Mario Pasalic (57.) und Samardzic schon in der regulären Spielzeit für das Aus des Bundesliga-Zweiten. "Es war unnötig. Unterm Strich haben wir heute aber kein gutes Spiel gemacht", sagte Trainer Niko Kovac. Das 1:3 von Karim Adeyemi (75.) sorgte für neue Hoffnung, war aber zu wenig.

Warnungen verpuffen früh

Sport-Geschäftsführer Lars Ricken hatte die Dortmunder schon vor dem Spiel gewarnt. "Wenn irgendjemand glaubt, dass wir in einer komfortablen Situation sind, kann das auch schnell ein böses Erwachen geben", sagte er.

Tatsächlich war der BVB-Plan schon nach fünf Minuten gescheitert. Lorenzo Bernasconi wurde auf dem linken Flügel gut in Szene gesetzt, seine flache Hereingabe drückte Scamacca am langen Pfosten unbedrängt über die Linie. BVB-Torwart Gregor Kobel, der 60 Sekunden zuvor gegen Nicola Zalewski gerettet hatte, war machtlos.

Dortmund viel zu brav

Die frühe Führung beflügelte die Hausherren zusätzlich. Angetrieben von seinen heißblütigen Fans drängte Atalanta auf den zweiten Treffer, den Kobel bei einem weiteren Schuss von Zalewski (24.) mit einer Glanzparade noch verhinderte.

Auch Kapitän Emre Can, der bei seiner Rückkehr gleich in der Startelf stand, konnte der Abwehr keine Sicherheit geben. Der 32-Jährige hatte seit Ende Januar wegen Adduktorenproblemen zuletzt fünf Pflichtspiele verpasst. Die einzige echte Chance in der ersten Halbzeit bot sich Julian Brandt, der mit einem Flachschuss an Bergamos Torwart Marco Carnesecchi scheiterte.

Bergamo bestraft BVB-Fehler

Ohne die Unterstützung seiner Ultra-Fans agierte der Bundesligist viel zu brav. Die organisierten Anhänger waren der Partie wegen behördlicher Maßnahmen im Vorfeld ferngeblieben. "Das ist für uns natürlich sehr bitter und sehr ärgerlich", sagte Kovac dazu.

Wenige Sekunden vor der Pause musste der BVB-Trainer dann miterleben, wie Ramy Bensebaini einen Distanzschuss von Zappacosta unhaltbar für Kobel abfälschte. Nach dem Wechsel kam es noch schlimmer. Pasalic stand bei einer Flanke aus dem Halbfeld völlig frei und überwand Kobel per Kopf.

Wenige Minuten zuvor hatte Maximilian Beier die große Chance zum Anschluss vergeben, als er völlig frei nur den Pfosten traf. Viel mehr hatte Dortmund in der Offensive nicht zu bieten, auch wenn Adeyemi noch einmal für Hoffnung sorgte.

Samardzic, der nach Stationen bei Hertha BSC und RB Leipzig schon 2021 nach Italien gewechselt war, hätte das 4:1 sogar schon früher schießen können (82.). Beim späten Elfmeter blieb der 24-Jährige dann ganz cool.

Rätsel um Schlotterbeck-Rot

Nicht nur Nico Schlotterbeck rätselte nach dem dramatischen Champions-League-Aus von Borussia Dortmund bei Atalanta Bergamo über seine Rote Karte in der Nachspielzeit. Den Grund für die Bestrafung "konnte mir der Schiedsrichter selbst nach dem Spiel nicht erklären", teilte der Abwehrspieler des Fußball-Bundesligisten nach der 1:4 (0:2)-Niederlage via Instagram mit.

Im Getümmel um den VAR-Elfmeter gegen den BVB hatte der spanische Schiedsrichter José María Sánchez Bergamos Abwehrspieler Giorgio Scalvini und Schlotterbeck die Rote Karte gezeigt - obwohl der Dortmunder gar nicht mitgespielt hatte.

Schlotterbeck selbst schilderte die Szene so: "Nachdem gefühlt zehn Spieler von Atalanta gleichzeitig aufgesprungen sind und sich lautstark beschwert haben, bin ich ebenfalls aufgestanden und habe gesagt, sie sollen sich wieder hinsetzen. Ohne Beleidigungen, ohne Respektlosigkeit oder sonst irgendwas."

Kovac hat eine Vermutung

BVB-Trainer Niko Kovac zeigte sich von der Entscheidung ebenfalls überrascht, lieferte aber zumindest einen Erklärungsansatz. "Das Einzige, was man Nico vielleicht vorwerfen kann, ist, dass er auf der anderen Seite war. Ich weiß, dass du als Trainer nicht in der Coaching-Zone des anderen Trainers sein darfst. Das kann der einzige Grund sein, denn ansonsten war da gar nichts", sagte Kovac.

Torwart Kobel zu BVB-Aus: 'Nehme das auf meine Kappe'

Gregor Kobel suchte erst gar nicht nach Ausreden für seinen bösen Patzer, mit dem der Schweizer Nationaltorwart das bittere Aus für Borussia Dortmund in der Zwischenrunde der Champions League eingeleitet hatte. "Es ist bitter. Fußball kann sehr hart sein. Ich habe in dieser Sekunde die falsche Entscheidung getroffen und nehme das auf meine Kappe", sagte Kobel nach dem 1:4 (0:2) des Bundesliga-Zweiten bei Atalanta Bergamo. "Es tut mir leid für die Jungs."

Blackout hat fatale Konsequenzen

Die Nachspielzeit war schon fast abgelaufen, als Kobel weit außerhalb des eigenen Strafraums völlig unbedrängt ein verheerender Fehlpass unterlief. Daraus entstand der Elfmeter für Bergamo, der zum entscheidenden 4:1 für die Italiener führte.

"Es war mein Fehler. Ich wollte ihn weghauen, aber der Ball lag nicht richtig, um ihn sauber zu schlagen. Aber am Ende musst du den Ball natürlich klären, scheißegal wie. Es ist super hart für die Mannschaft", sagte Kobel.

Keine Schuldzuweisungen

Öffentliche Vorwürfe an den 28-Jährigen gab es nicht. "Greg ist ein sehr wichtiger Bestandteil der Mannschaft und hat uns schon viele Spiele gerettet. Er weiß selbst, dass er die falsche Entscheidung getroffen hat und hat sich entschuldigt", sagte BVB-Trainer Niko Kovac.

Auch Sportdirektor Sebastian Kehl wollte Kobel für den folgenschweren Fehler nicht den Kopf waschen. "Ich glaube, er weiß, dass er in dieser Situation eine bessere Entscheidung treffen muss", sagte der Ex-Profi. Und Kapitän Emre Can bekräftigte: "Es gibt definitiv keinen Vorwurf."

Kobel selbst wollte sich nicht lange mit seinem Fauxpas beschäftigen. Denn schon am Samstag steht der Bundesliga-Klassiker gegen Tabellenführer Bayern München an. "Jetzt heißt es Mund abputzen und weitermachen. Wir haben ein geiles Spiel vor der Brust. Da gilt es, die volle Energie auf den Platz zu bringen", sagte der BVB-Keeper.

Keine Zeit zum Wunden lecken: BVB empfängt die Bayern

Der Schock über das dramatische Aus in der Champions League war noch gar nicht richtig verdaut, da nahm Sebastian Kehl die konsternierten Profis von Borussia Dortmund vor dem Klassiker gegen Bayern München schon in die Pflicht.

"Wir wissen um die Bedeutung des Spiels für die Bundesliga. Wir werden alles versuchen, so nah wie möglich dranzubleiben. Das ist die Aufgabe der Mannschaft", sagte der Sportdirektor von Borussia Dortmund nach dem bitteren 1:4 (0:2) bei Atalanta Bergamo.

Im Klassiker zählt nur ein Sieg

Nach dem frühen Scheitern in der Königsklasse kann sich der BVB, der auch im DFB-Pokal nicht mehr dabei ist, jetzt ganz auf die Liga konzentrieren. Acht Punkte beträgt der Rückstand auf den Branchenprimus von der Isar. Wollen die Dortmunder noch einmal etwas Spannung in das Titelrennen bringen, müssen sie die Bayern am Samstag (18.30 Uhr/Sky) vor heimischer Kulisse schlagen.

"Wir wissen, dass jetzt der deutsche Meister kommt. Das macht die Sache nicht leichter. Wir müssen die Kräfte bündeln, um eine gute Performance abzuliefern", forderte BVB-Trainer Niko Kovac eine deutliche Steigerung gegenüber dem Auftritt in Bergamo.

Dortmunder Defensivprobleme

Der sorgte für tiefe Enttäuschung bei dem 54-Jährigen. "Wir haben kein gutes Spiel gemacht und waren nicht richtig da. Das darf natürlich nicht passieren, dass wir das hier noch aus der Hand geben", kritisierte Kovac und legte den Finger in die Wunde: "Auf diesem Niveau musst du die Mentalität haben, vieles weg zu verteidigen. Du musst bereit sein, über den Punkt zu gehen und dem Gegner den Schneid abzukaufen. Das ist uns nicht gelungen."

Will der Tabellenzweite dem deutschen Rekord-Champion ernsthaft Paroli bieten, muss er vor allem in der Defensive deutlich zulegen. "Wir müssen uns schleunigst darauf konzentrieren, dass wir gut verteidigen. Dann gewinnen wir auch Spiele", sagte Kovac.

In Bergamo gelang das nicht. "Vier Gegentore zu kassieren, darf uns nicht passieren. Wir haben zu viele Fehler gemacht", stellte Kehl fest. Und Kovac räumte ein: "Wir hatten das Weiterkommen nicht verdient."

Nach Champions-League-Aus: Borussia Dortmund kappt Ergebnisprognose

Borussia Dortmund muss nach dem bitteren Champions-League-Aus am Mittwochabend das Ergebnisziel für das bis Juni laufende Geschäftsjahr 2025/26 senken. Der börsennotierte Fußballverein rechnet jetzt mit einem Verlust zwischen 12 und 22 Millionen Euro. Dies teilte der Club am Donnerstag in Dortmund mit. Bislang hatte Borussia Dortmund im besten Fall noch mit einem Gewinn von fünf Millionen Euro gerechnet. Grund für die Korrektur ist der Wegfall der geplanten Ergebnisse aus der lukrativen Champions League im laufenden Geschäftsjahr.

