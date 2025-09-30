Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

BVB (Borussia Dortmund) Buy

09:16 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Borussia Dortmund (BVB) auf "Buy" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Während Juventus Turin eine größere Marke sei und über einen wertvolleren Kader verfüge, erziele Borussia Dortmund höhere Einnahmen und sei ein besser geführter Verein mit einem Geschäftsmodell, das nachhaltige Gewinne erwirtschaften könne, schrieb Trion Reid in einer am Montag vorliegenden Vergleichsstudie. Zudem bleibe das BVB-Papier die günstigere Option und daher seine bevorzugte Fußballaktie./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 05:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: VI Images via Getty Images