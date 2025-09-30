DAX 24.395 +0,1%ESt50 5.648 -0,1%MSCI World 4.335 -0,1%Top 10 Crypto 17,07 +0,4%Nas 22.781 -0,3%Bitcoin 105.726 +0,3%Euro 1,1683 -0,4%Öl 65,53 +1,8%Gold 3.936 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Alibaba A117ME BASF BASF11 Allianz 840400 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX wenig bewegt -- Kurssprung in Japan - Hang Seng tiefer -- Hannover Rück kündigt höhere Dividende an -- DroneShield, Plug Power, Redcare Pharmacy, Goldpreis im Fokus
Top News
Apex Critical Metals-Aktie gefragt: Starker Kursanstieg nach positiven Nachrichten Apex Critical Metals-Aktie gefragt: Starker Kursanstieg nach positiven Nachrichten
Webinar: KI für Anleger - ein Power-Workshop mit Augenzwinkern Richtung Börse Webinar: KI für Anleger - ein Power-Workshop mit Augenzwinkern Richtung Börse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BVB (Borussia Dortmund) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
3,55 EUR -0,01 EUR -0,28 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 395,15 Mio. EUR

KGV 66,72
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 549309

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005493092

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BORUF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

BVB (Borussia Dortmund) Buy

09:16 Uhr
BVB (Borussia Dortmund) Buy
Aktie in diesem Artikel
BVB (Borussia Dortmund)
3,55 EUR -0,01 EUR -0,28%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Borussia Dortmund (BVB) auf "Buy" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Während Juventus Turin eine größere Marke sei und über einen wertvolleren Kader verfüge, erziele Borussia Dortmund höhere Einnahmen und sei ein besser geführter Verein mit einem Geschäftsmodell, das nachhaltige Gewinne erwirtschaften könne, schrieb Trion Reid in einer am Montag vorliegenden Vergleichsstudie. Zudem bleibe das BVB-Papier die günstigere Option und daher seine bevorzugte Fußballaktie./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 05:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: VI Images via Getty Images

Zusammenfassung: BVB (Borussia Dortmund) Buy

Unternehmen:
BVB (Borussia Dortmund)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
5,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
3,55 €		 Abst. Kursziel*:
41,04%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
3,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,85%
Analyst Name:
Trion Reid 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

09:16 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Sanofi S.A.

dpa-afx EU-Kommission durchsucht Räumlichkeiten von Sanofi
finanzen.net September 2025: Experten empfehlen Sanofi-Aktie mehrheitlich zum Kauf
Dow Jones Sanofi-Aktie im Minus: EU-Kartellbehörden haben Unternehmensräume durchsucht
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
TraderFox Big Call Screening: AXA, Duke Energy, Sanofi, Meta
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sanofi von vor 3 Jahren abgeworfen
Dow Jones Sanofi-Aktie gibt nach: Neuigkeiten zu Dupixent und Tolebrutinib vermeldet
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sanofi von vor einem Jahr bedeutet
Zacks Kymera Overcomes Sanofi Deal Update, Marches Ahead With Pipeline
Financial Times Brussels raids Sanofi in flu vaccine antitrust probe
Benzinga Sanofi Expands Insulin Savings Program To Cover All US Patients
PR Newswire Sanofi expands patient affordability program by offering access to all its insulins for $35 per month in the US
Benzinga Is Sanofi Gaining or Losing Market Support?
Benzinga FDA Delays Key Sanofi Multiple Sclerosis Drug Decision
Benzinga Sanofi Reports Early Brivekimig Data, Signals Strong Efficacy And Good Tolerability
Financial Times Advent strikes €4.1bn deal to sell generic drugmaker Zentiva to GTCR
RSS Feed
Sanofi S.A. zu myNews hinzufügen