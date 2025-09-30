BVB (Borussia Dortmund) Aktie
Marktkap. 395,15 Mio. EURKGV 66,72
WKN 549309
ISIN DE0005493092
Symbol BORUF
BVB (Borussia Dortmund) Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Borussia Dortmund (BVB) auf "Buy" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Während Juventus Turin eine größere Marke sei und über einen wertvolleren Kader verfüge, erziele Borussia Dortmund höhere Einnahmen und sei ein besser geführter Verein mit einem Geschäftsmodell, das nachhaltige Gewinne erwirtschaften könne, schrieb Trion Reid in einer am Montag vorliegenden Vergleichsstudie. Zudem bleibe das BVB-Papier die günstigere Option und daher seine bevorzugte Fußballaktie./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 05:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: VI Images via Getty Images
Zusammenfassung: BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Unternehmen:
BVB (Borussia Dortmund)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
5,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
3,55 €
|Abst. Kursziel*:
41,04%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
3,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
40,85%
|
Analyst Name:
Trion Reid
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)
|09:16
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.25
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.25
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.25
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.25
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:16
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.25
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.25
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.25
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.25
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:16
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.25
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.25
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.25
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.25
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.07
|BVB (Borussia Dortmund) verkaufen
|GSC Research
|19.06.07
|BVB (Borussia Dortmund) verkaufen
|GSC Research
|17.04.07
|BVB (Borussia Dortmund) verkaufen
|GSC Research
|18.08.06
|BVB (Borussia Dortmund) verkaufen
|AC Research
|22.05.06
|BVB (Borussia Dortmund) verkaufen
|Euro am Sonntag
|23.11.17
|BVB (Borussia Dortmund) Neutral
|Oddo Seydler Bank AG
|29.11.16
|BVB (Borussia Dortmund) Neutral
|Oddo Seydler Bank AG
|16.12.14
|BVB (Borussia Dortmund) Halten
|GSC Research GmbH
|08.10.10
|BVB (Borussia Dortmund) halten
|Bankhaus Lampe KG
|10.06.10
|BVB (Borussia Dortmund) halten
|Focus Money