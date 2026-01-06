DAX 25.070 +0,7%ESt50 5.928 -0,1%MSCI World 4.504 -0,1%Top 10 Crypto 12,41 -1,4%Nas 23.547 +0,7%Bitcoin 78.699 -1,8%Euro 1,1692 +0,0%Öl 60,72 +0,4%Gold 4.452 -0,9%
Top News
BASF-Aktie: Experten empfehlen BASF im Dezember mehrheitlich zum Kauf BASF-Aktie: Experten empfehlen BASF im Dezember mehrheitlich zum Kauf
Barclays Capital: Merck-Aktie erhält Equal Weight Barclays Capital: Merck-Aktie erhält Equal Weight
Sanofi Aktie

Sanofi Aktien-Sparplan
82,15 EUR -0,78 EUR -0,94 %
STU
82,04 EUR -0,27 EUR -0,33 %
GVIE
Marktkap. 98,15 Mrd. EUR

KGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
WKN 920657

ISIN FR0000120578

Symbol SNYNF

Barclays Capital

Sanofi Equal Weight

14:46 Uhr
Sanofi Equal Weight
Sanofi S.A.
82,15 EUR -0,78 EUR -0,94%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Sanofi im Zuge eines Analystenwechsels von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft und das Kursziel von 105 auf 85 Euro gesenkt. Dem französischen Pharmakonzern fehle es an erfolgversprechenden Medikamentenkandidaten in der späten Entwicklungsphase, schrieb der neu zuständige Analyst James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem nähere sich der Ablauf des Patentschutzes für den Kassenschlager Dupixient, ohne dass ein klarer Folgeplan vorliege. Den europäischen Pharmasektor insgesamt schätzen die Barclays-Analysten mit "Neutral" ein und sehen für 2026 ein Aufwärtspotenzial von rund 10 Prozent./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Unternehmen:
Sanofi S.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
81,91 €		 Abst. Kursziel*:
3,77%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
82,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,47%
Analyst Name:
James Gordon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
102,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sanofi S.A.

14:46 Sanofi Equal Weight Barclays Capital
06.01.26 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
29.12.25 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
23.12.25 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.12.25 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

