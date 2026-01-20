DAX 24.883 -0,2%ESt50 5.964 +0,1%MSCI World 4.534 +0,0%Top 10 Crypto 11,48 -0,1%Nas 23.601 +0,4%Bitcoin 74.064 -0,4%Euro 1,1868 -0,1%Öl 65,22 -0,7%Gold 5.086 +1,5%
Sanofi Aktie

Marktkap. 95,87 Mrd. EUR

KGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
WKN 920657

ISIN FR0000120578

Symbol SNYNF

Sanofi S.A.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Sanofi mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Nach schwachen ersten Studiendaten zum Dermatologiemittel Amlitelimab, die seine jüngste Empfehlung der Aktie etwas infrage gestellt hätten, seien die neuen Daten noch etwas enttäuschender ausgefallen, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Weitere Studiendaten, die ebenfalls am Freitag vorgestellt worden seien, sähen durchwachsen aus. Für geduldige Anleger spiegele die aktuelle Bewertung die Produktprobleme aber mehr als angemessen wider. 2026 seien nur wenig Kurstreiber in Sicht - im kommenden Jahr dürfte es aber besser werden./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi Buy

Unternehmen:
Sanofi S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
79,28 €		 Abst. Kursziel*:
32,44%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
79,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,64%
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
98,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

