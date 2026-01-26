Stabilus Aktie
Marktkap. 455,47 Mio. EURKGV 26,32 Div. Rendite 1,42%
WKN STAB1L
ISIN DE000STAB1L8
Stabilus SE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Stabilus von 44 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem ersten Quartal habe das Jahr für den Autozulieferer erwartungsgemäß schleppend begonnen, schrieb Marc-Rene Tonn am Dienstag nach Zahlen./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Stabilus
Zusammenfassung: Stabilus Buy
|Unternehmen:
Stabilus SE
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
34,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
18,58 €
|Abst. Kursziel*:
82,99%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
18,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
83,39%
|
Analyst Name:
Marc-Rene Tonn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Stabilus SE
|09:46
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|26.01.26
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|09:46
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|26.01.26
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|09:46
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|26.01.26
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|31.01.22
|Stabilus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.22
|Stabilus Reduce
|Kepler Cheuvreux
|18.01.22
|Stabilus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.22
|Stabilus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.22
|Stabilus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.22
|Stabilus Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|06.12.21
|Stabilus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.21
|Stabilus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.21
|Stabilus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.09.21
|Stabilus Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA