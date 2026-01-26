DAX 24.883 -0,2%ESt50 5.964 +0,1%MSCI World 4.534 +0,0%Top 10 Crypto 11,48 -0,1%Nas 23.601 +0,4%Bitcoin 74.064 -0,4%Euro 1,1868 -0,1%Öl 65,22 -0,7%Gold 5.086 +1,5%
Marktkap. 455,47 Mio. EUR

KGV 26,32 Div. Rendite 1,42%
ISIN DE000STAB1L8

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Stabilus von 44 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem ersten Quartal habe das Jahr für den Autozulieferer erwartungsgemäß schleppend begonnen, schrieb Marc-Rene Tonn am Dienstag nach Zahlen./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Stabilus Buy

Unternehmen:
Stabilus SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
18,58 €		 Abst. Kursziel*:
82,99%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
18,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
83,39%
Analyst Name:
Marc-Rene Tonn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Stabilus SE

09:46 Stabilus Buy Warburg Research
26.01.26 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.01.26 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.01.26 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Stabilus Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Stabilus SE

dpa-afx Autoindustrie schwächelt Stabilus-Aktie gewinnt: Jahresstart mit deutlichen Rückgängen Stabilus-Aktie gewinnt: Jahresstart mit deutlichen Rückgängen
EQS Group EQS-PVR: Stabilus SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Stabilus SE: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Stabilus auf 30 Euro - 'Overweight'
EQS Group EQS-CMS: Stabilus SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
dpa-afx ROUNDUP: Stabilus startet mit deutlichen Rückgängen ins neue Geschäftsjahr
finanzen.net Verluste in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsstart im Minus
EQS Group EQS-News: Stabilus SE: Marktumfeld und Währungseffekte belasten Geschäft in Q1 GJ2026
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im SDAX
EQS Group EQS-CMS: Stabilus SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-News: Stabilus SE: Market environment and currency effects weigh on business in Q1 FY2026
EQS Group EQS-CMS: Stabilus SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-News: Stabilus SE: Invitation to a web conference on Q1 FY2026 results on January 26, 2026
EQS Group EQS-AFR: Stabilus SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-CMS: Stabilus SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-News: Stabilus SE approves share buyback program with a volume of up to €20 million
EQS Group EQS-Adhoc: Stabilus SE approves share buyback program
