Stabilus Aktie

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Stabilus nach finalen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die im November kommunizierten Eckdaten seien bestätigt worden, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Montag vorliegenden Studie. Wichtiger sei daher der Ausblick und der habe enttäuscht. Der Gasdruckfeder-Hersteller blicke vorsichtig voraus wegen Marktunsicherheiten./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Stabilus Buy

Unternehmen:
Stabilus SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
19,42 €		 Abst. Kursziel*:
126,57%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
18,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
133,30%
Analyst Name:
Marc-Rene Tonn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Stabilus SE

17:11 Stabilus Buy Warburg Research
09:16 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.11.25 Stabilus Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.25 Stabilus Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Stabilus SE

dpa-afx Schwacher Ausblick Stabilus-Aktie nach Zahlen auf Tief seit April Stabilus-Aktie nach Zahlen auf Tief seit April
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: SDAX verbucht am Montagnachmittag Gewinne
dpa-afx Stabilus-Aktie in Rot: Dividende sinkt - Umsatzwachstum begrenzt
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: SDAX mittags fester
dpa-afx ROUNDUP: Stabilus erwartet höchstens stabilen Umsatz - Dividende sinkt deutlich
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: SDAX zum Start in Grün
EQS Group EQS-News: Stabilus SE bestätigt vorläufige Zahlen für GJ2025, gibt Dividendenvorschlag von 0,35 Euro und Prognose für GJ2026 bekannt
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit Kursplus
finanzen.net XETRA-Handel: Anleger lassen SDAX am Nachmittag steigen
EQS Group EQS-News: Stabilus SE confirms preliminary figures for FY2025, proposes dividend of €0.35 per share and announces forecast for FY2026
EQS Group EQS-News: Stabilus SE: Invitation to a web conference on FY2025 results on December 8, 2025
EQS Group EQS-AFR: Stabilus SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Stabilus SE publishes preliminary figures for FY2025 and fulfills forecast
EQS Group EQS-PVR: Stabilus SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Stabilus SE: The Supervisory Board will propose the election of Dr. Frank Heinricht at the 2026 Annual General Meeting
EQS Group EQS-PVR: Stabilus SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Stabilus SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
