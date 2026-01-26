Comeback der Meme-Aktie?

Der renommierte Investor Michael Burry hat eine neue Position bei dem Videospielehändler GameStop bekannt gegeben und damit eine deutliche Kursrally ausgelöst.

• Michael Burry kauft Anteile am US-Einzelhändler GameStop

• Investor setzt Vertrauen in CEO Ryan Cohen und dessen Kapitalallokationsstrategie

• Markt reagiert mit deutlichen Kursaufschlägen

Der durch den Film "The Big Short" weltbekannt gewordene Investor Michael Burry kehrt zu seinen Wurzeln zurück und hat erneut eine signifikante Position bei der GameStop-Aktie aufgebaut. In einem ausführlichen Beitrag auf der Plattform Substack, aus welchem CNBC zitiert, erklärte Burry, dass er das Unternehmen aktuell zu einer Bewertung nahe des einfachen materiellen Buchwertes beziehungsweise des Nettoinventarwertes erwerbe. Dies stelle für ihn ein attraktives Chancen-Risiko-Verhältnis dar, da das Unternehmen über einen hohen Cash-Bestand von rund 8 Milliarden US-Dollar verfüge. Burry betonte gegenüber seiner Leserschaft auf Substack, dass er nicht auf eine Wiederholung der spekulativen Exzesse vergangener Jahre setze, sondern den intrinsischen Wert des Unternehmens im Blick habe.

Fokus auf Fundamentaldaten und Cashflow-Stärke

Hinter Burrys Entscheidung stünden nach eigenen Angaben fundierte bilanzielle Überlegungen, die über das Image von GameStop als reine "Meme-Aktie" hinausgehen. Der Investor verwies explizit auf die starken Cashflows des Unternehmens sowie auf vorhandene steuerliche Verlustvorträge in Höhe von etwa 1,2 Milliarden US-Dollar, welche künftige Erträge abschirmen könnten. Zudem lobte er die geringen Instandhaltungsinvestitionen, die das operative Geschäft belasten. Laut einem Bericht von Investing.com sieht Burry in der aktuellen Finanzstruktur eine solide Basis, um unter der Führung von Ryan Cohen langfristiges Wachstum zu generieren, wobei er sich bereit erklärte, die Position über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren zu halten.

Vertrauen in GameStop-CEO Ryan Cohen als zentraler Faktor

Ein entscheidender Faktor für das erneute Engagement ist Ryan Cohen. Burry hob in seinem Post hervor, dass er volles Vertrauen in die Strategie, die Governance und die Art der Kapitalverwendung durch den CEO habe. Cohen selbst hatte erst kürzlich durch den Zukauf von 1 Million weiterer Aktien ein deutliches Signal an den Markt gesendet, um die Interessen des Managements mit denen der Aktionäre zu synchronisieren. Michael Burry verglich Cohens Vorgehen mit der Erzeugung von "Limonade aus Zitronen", da dieser das schwierige Kerngeschäft melke, während er gleichzeitig die hohen Barreserven für strategische Investitionen, möglicherweise auch in Bitcoin oder Akquisitionen, nutzt.

GameStop-Aktie: Signifikanter Aufschwung an der NYSE

Die Nachricht über den Einstieg des Star-Investors sorgte an der Börse umgehend für einen Kaufimpuls. Die GameStop-Aktie verzeichnete gestern an der New York Stock Exchange einen Zuwachs von 4,44 Prozent und schloss bei 24,01 US-Dollar. Im vorbörslichen Handel setzen sich die Kursgewinne weiter fort, wobei das Papier um weitere 1,58 Prozent auf 24,39 US-Dollar zulegt. Von seinem Rekordhoch, dass zum Höhepunkt der Meme-Aktien-Bewegung bei über 50 US-Dollar markiert wurde, bleibt der Anteilsschein jedoch noch weit zurück.

