DAX24.881 -0,2%Est505.963 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,47 -0,2%Nas23.601 +0,4%Bitcoin74.064 -0,4%Euro1,1868 -0,1%Öl65,34 -0,5%Gold5.087 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 CSG Group A420X0 NVIDIA 918422 SAP 716460 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer: 25.000-Punkte-Marke im Blick -- Asiens Börsen fest -- Anta Sports wird größter PUMA-Aktionär -- DroneShield-Zahlen durchwachsen -- Tesla, VORWERK, GameStop, Continental, BASF im Fokus
Top News
Roche-Aktie mit Plus: Pharmariese meldet positive Ergebnisse in Phase-2-Studie für Abnehmspritze Roche-Aktie mit Plus: Pharmariese meldet positive Ergebnisse in Phase-2-Studie für Abnehmspritze
Fed & Bilanzen im Blick: DAX geht nach festem Start die Puste aus - 25.000-Punkte-Marke zeitweise überschritten Fed & Bilanzen im Blick: DAX geht nach festem Start die Puste aus - 25.000-Punkte-Marke zeitweise überschritten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

Verbraucher in Deutschland greifen häufiger zu Mineralwasser

27.01.26 10:18 Uhr

BONN (dpa-AFX) - Die Menschen in Deutschland trinken mehr Mineralwasser. Die bundesweit rund 150 Mineralbrunnen setzten 2025 knapp 10,2 Milliarden Liter Mineralwasser und Heilwasser ab. Das berichtete der Verband Deutscher Mineralbrunnen (VDM) nach vorläufigen Daten. Im Vergleich mit dem Vorjahr entspricht das einem Plus von 2,4 Prozent. Der rechnerische Pro-Kopf-Verbrauch erhöhte sich von 125,6 auf 128,8 Liter.

Wer­bung

Außerordentlich beliebt war laut Verband zuletzt Mineralwasser mit Aroma. Der Absatz legte 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 18 Prozent zu. Auch stilles Mineralwasser verzeichnete ein überdurchschnittliches Wachstum (6,1 Prozent). Am häufigsten wird in Deutschland jedoch zu Mineralwasser mit viel oder wenig Kohlensäure gegriffen. Auf die beiden Varianten entfällt zusammen ein Absatzanteil von mehr als 70 Prozent.

Als Grund für die Zunahme nannte der Branchenverband, dass viele Verbraucher auf eine gesunde Lebensweise achteten. Bereits 2024 war der Mineralwasserkonsum leicht gestiegen. Dennoch liegt er weiterhin unter dem Niveau vor der Corona-Pandemie. 2019 hatte der Pro-Kopf-Verbrauch noch 139,7 Liter betragen.

Inklusive der Mineralwasser-Erfrischungsgetränke stieg der Gesamtabsatz der Mineralbrunnenbranche im vergangenen Jahr um 1,2 Prozent auf 13,2 Milliarden Liter./cr/DP/jha