AUKTION/Gute Nachfrage für neue Bundesschatzanweisungen
27.01.26 11:45 Uhr
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag neue Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit 2028 im Auktionsverfahren platziert.
===
Emission 2,10-prozentige Bundesschatzanweisungen
mit Laufzeit 15. März 2028
Volumen 6 Mrd EUR
Bietungsvolumen 9,777 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 4,633 Mrd EUR
Marktpflegeumfang 1,367 Mrd EUR
Zeichnungsquote 2,1
Durchschnittsrend. 2,14%
Wertstellung 29. Januar 2026
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros/flf
(END) Dow Jones Newswires
January 27, 2026 05:45 ET (10:45 GMT)