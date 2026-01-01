AUKTION/Gute Nachfrage für neue Bundesschatzanweisungen

Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!

Heute im Fokus

EU-Automarkt legt 2025 weiter zu - Mehr E-Autos, weniger Verbrenner. Trump erhöht Zölle für Südkorea auf 25 Prozent. QIAGEN: Mark Stevenson in den Aufsichtsrat berufen. Roche meldet positive Ergebnisse in Phase-2-Studie für Abnehmspritze. D-Waves Quantencomputing-Konferenz Qbits im Fokus der Anleger. Citigroup nimmt Bewertung von Novo Nordisk auf.