AUKTION/Gute Nachfrage für neue Bundesschatzanweisungen

27.01.26 11:45 Uhr

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag neue Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit 2028 im Auktionsverfahren platziert.

===

Emission 2,10-prozentige Bundesschatzanweisungen

mit Laufzeit 15. März 2028

Volumen 6 Mrd EUR

Bietungsvolumen 9,777 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 4,633 Mrd EUR

Marktpflegeumfang 1,367 Mrd EUR

Zeichnungsquote 2,1

Durchschnittsrend. 2,14%

Wertstellung 29. Januar 2026

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 27, 2026 05:45 ET (10:45 GMT)