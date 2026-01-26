Ausblick: Corning legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Das sind die Prognosen der Analysten für die kommende Corning-Bilanz.
Werte in diesem Artikel
Corning stellt am 28.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,707 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,360 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Plus von 24,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,36 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,50 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,52 USD, gegenüber 0,580 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 16,36 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 13,14 Milliarden USD generiert wurden.
