Corning-Aktie dennoch in Rot: Corning verzeichnet in Q3 Gewinne
Corning hat am Dienstag vor US-Börsenstart seine Bücher geöffnet. So fiel die Quartalsbilanz des Unternehmens aus.
Werte in diesem Artikel
Corning erzielte im dritten Quartal 2025 einen Gewinn: Das Ergebnis je Aktie stieg von -0,140 US-Dollar auf 0,67 US-Dollar. Damit lag Cornings Ergebnis knapp über den Analystenschätzungen, die im Durchschnitt bei 0,665 US-Dollar je Aktie gelegen hatten.
Der Umsatz belief sich im Berichtsquartal auf 4,27 Milliarden US-Dollar, nach 3,39 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Damit übertraf Corning die Markterwartungen von 4,23 Milliarden US-Dollar.
Die Aktie verliert im vorbörslichen Handel an der NYSE zeitweise 5,64 Prozent auf 84,33 US-Dollar.
