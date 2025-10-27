DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.205 +1,2%Bitcoin98.735 +0,3%Euro1,1632 ±0,0%Öl66,19 +0,8%Gold4.071 -0,2%
Rechenzentrum im Fokus

NVIDIA-Aktie: Milliarden-Leasingvertra - Musks xAI setzt wohl auf NVIDIA-Chips

27.10.25 03:45 Uhr
NASDAQ-Aktie NVIDIA im Fokus: xAI arbeitet wohl an Milliarden-Leasingvertrag für Chips | finanzen.net

Elon Musks KI-Unternehmen xAI arbeitet wohl an einem Milliarden-Leasingvertrag für Chips des Halbleiterriesen NVIDIA für sein Rechenzentrum Colossus 2 in Memphis.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
160,12 EUR 2,62 EUR 1,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Aufbau von großem Rechenzentrum in Memphis
• xAI setzt auf NVIDIA-Chips
• Milliarden-Leasingvertrag in Arbeit

xAI arbeitet an Aufbau von großem Rechenzentrum

p> Elon Musks xAI arbeitet am Aufbau von Colossus 2, seinem zweiten großen Rechenzentrum in Memphis. Laut Medienberichten arbeitet Musks Start-up für künstliche Intelligenz an einem Leasingvertrag für NVIDIA-Chips im Wert von 20 Milliarden US-Dollar als Teil seiner Strategie zum Aufbau des Rechenzentrums.

Das KI-Unternehmen verfolge laut Berichten einen anderen Ansatz als Konkurrenten wie OpenAI und Anthropic. Während diese für ihre Rechenleistung stark auf Cloud-Partnerschaften setzen, wolle xAI den Großteil seiner Rechenzentren selbst besitzen.

Leasing von NVIDIA-Chips

Bei der Finanzierung der Pläne soll Valor Equity Partners, ein langjähriger Unterstützer von Elon Musk, helfen, berichtet Investing.com. Valor solle eine Zweckgesellschaft mit einem Eigenkapital von 7,5 Milliarden US-Dollar und einer Verschuldung von 12,5 Milliarden US-Dollar gründen, die nötigen NVIDIA-Chips kaufen und dann an xAI vermieten - mit einer Kaufoption nach Ablauf des Leasingvertrags. Durch diese Vereinbarung werde ein Großteil des finanziellen Risikos auf Valor Equity Partners verlagert. NVIDIA werde laut Bloomberg bis zu zwei Milliarden US-Dollar Eigenkapital in die Zweckgesellschaft einbringen.

Von den beteiligten Unternehmen gibt es bislang keine offizielle Stellungnahme.

Musk dementiert Bericht über Finanzierungsrunde bei xAI

Im September noch hatte Elon Musk einen Bericht über eine Finanzierungsrunde bei seinem KI-Start-up xAI dementiert. Zuvor hatten CNBC und Bloomberg berichtet, das Unternehmen habe sich in einer Finanzierungsrunde 10 Milliarden US-Dollar gesichert und sei dabei mit 200 Milliarden US-Dollar bewertet worden. Musk erklärte laut Reuters, dass "xAI natürlich in den kommenden Monaten Kapital beschaffen wird, nur nicht gerade jetzt".

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: gguy / Shutterstock.com, Below the Sky / Shutterstock.com

