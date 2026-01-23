Freundlicher Handel: NASDAQ Composite legt zum Handelsende zu

Index im Blick

Zum Handelsende zeigten sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Am Montag tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 0,43 Prozent stärker bei 23.601,36 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,119 Prozent auf 23.529,28 Punkte an der Kurstafel, nach 23.501,24 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 23.486,08 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23.688,94 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 26.12.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 23.593,10 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 23.204,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, lag der NASDAQ Composite bei 19.954,30 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1,57 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 23.813,30 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.916,83 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell TransAct Technologies (+ 10,64 Prozent auf 3,95 USD), US Global Investors (+ 9,40 Prozent auf 2,91 USD), Volvo (B) (+ 6,42 Prozent auf 35,87 USD), Agilysys (+ 5,50 Prozent auf 113,55 USD) und FreightCar America (+ 4,28 Prozent auf 11,45 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Geospace Technologies (-10,32 Prozent auf 16,90 USD), inTest (-8,92 Prozent auf 8,37 USD), 3D Systems (-7,95 Prozent auf 2,43 USD), Century Aluminum (-7,39 Prozent auf 45,11 USD) und Donegal Group B (-6,63 Prozent auf 15,36 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 35.506.782 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,849 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Im NASDAQ Composite weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Gladstone Commercial-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,52 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net