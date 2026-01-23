DAX24.933 +0,1%Est505.958 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,33 -3,7%Nas23.601 +0,4%Bitcoin74.172 +1,6%Euro1,1881 -0,1%Öl65,64 -1,0%Gold5.011 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 CSG Group A420X0 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Allianz 840400 BASF BASF11 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street beendet Handel im Plus -- Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW, Meta, Merck, DroneShield, CSG, BioNTech im Fokus
Top News
Haben passive ETFs ausgedient? Aktive Strategien erobern den Markt Haben passive ETFs ausgedient? Aktive Strategien erobern den Markt
BYD-Aktie unter der Lupe: Diese drei Faktoren könnten 2026 über den Kurs entscheiden BYD-Aktie unter der Lupe: Diese drei Faktoren könnten 2026 über den Kurs entscheiden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.
NASDAQ 100-Entwicklung

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 schlussendlich mit Kursplus

26.01.26 22:32 Uhr
NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 schlussendlich mit Kursplus | finanzen.net

Am Abend wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
210,85 EUR -8,00 EUR -3,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Atlassian
110,76 EUR -0,70 EUR -0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Baker Hughes Inc.
47,39 EUR 1,37 EUR 2,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Datadog Inc Registered Shs -A-
114,72 EUR 4,74 EUR 4,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Dollar Tree Inc
105,36 EUR -3,82 EUR -3,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
35,92 EUR -2,21 EUR -5,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD.com Inc (spons. ADRs)
24,75 EUR -0,65 EUR -2,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
19,73 EUR 0,13 EUR 0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MercadoLibre Inc
1.893,80 EUR 113,20 EUR 6,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
328,50 EUR -8,70 EUR -2,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
156,72 EUR -1,84 EUR -1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
135,05 EUR -4,45 EUR -3,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
366,00 EUR -16,70 EUR -4,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zoom Communications
79,98 EUR 8,50 EUR 11,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
25.713,2 PKT 107,7 PKT 0,42%
Charts|News|Analysen

Am Montag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 0,42 Prozent höher bei 25.713,21 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0,100 Prozent stärker bei 25.631,01 Punkten, nach 25.605,47 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 25.578,76 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.797,10 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 26.12.2025, bei 25.644,39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 25.358,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 21.774,01 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,01 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25.873,18 Punkten. Bei 24.954,18 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Zoom Communications (+ 11,28 Prozent auf 95,46 USD), Atlassian (+ 5,08 Prozent auf 138,44 USD), Datadog A (+ 5,00 Prozent auf 136,64 USD), Baker Hughes (+ 4,40 Prozent auf 56,29 USD) und MercadoLibre (+ 3,52 Prozent auf 2.212,62 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Intel (-5,72 Prozent auf 42,49 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-3,22 Prozent auf 251,31 USD), Tesla (-3,09 Prozent auf 435,20 USD), Dollar Tree (-2,73 Prozent auf 125,40 USD) und Micron Technology (-2,64 Prozent auf 389,09 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 35.506.782 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 3,849 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet mit 2,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 6,94 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: AMD (Advanced Micro Devices) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf AMD (Advanced Micro Devices)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AMD (Advanced Micro Devices)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen