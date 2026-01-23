NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 schlussendlich mit Kursplus

NASDAQ 100-Entwicklung

Am Abend wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Am Montag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 0,42 Prozent höher bei 25.713,21 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0,100 Prozent stärker bei 25.631,01 Punkten, nach 25.605,47 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 25.578,76 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.797,10 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 26.12.2025, bei 25.644,39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 25.358,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 21.774,01 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,01 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25.873,18 Punkten. Bei 24.954,18 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Zoom Communications (+ 11,28 Prozent auf 95,46 USD), Atlassian (+ 5,08 Prozent auf 138,44 USD), Datadog A (+ 5,00 Prozent auf 136,64 USD), Baker Hughes (+ 4,40 Prozent auf 56,29 USD) und MercadoLibre (+ 3,52 Prozent auf 2.212,62 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Intel (-5,72 Prozent auf 42,49 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-3,22 Prozent auf 251,31 USD), Tesla (-3,09 Prozent auf 435,20 USD), Dollar Tree (-2,73 Prozent auf 125,40 USD) und Micron Technology (-2,64 Prozent auf 389,09 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 35.506.782 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 3,849 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet mit 2,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 6,94 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

