Bilanz steht ins Haus

Ausblick: Logitech vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

26.01.26 14:18 Uhr
Ausblick: Logitech vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal | finanzen.net

Das sind die Erwartungen der Analysten an Logitech.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Logitech S.A.
72,98 CHF 0,70 CHF 0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Logitech veröffentlicht am 27.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 12 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,76 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,16 CHF je Aktie vermeldet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 10 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 1,41 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,18 Milliarden CHF erzielt wurde.

Die Schätzungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,36 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,66 CHF einfahren können. Beim Umsatz gehen 14 Analysten von durchschnittlich 4,81 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 4,04 Milliarden CHF erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Logitech S.A.

DatumRatingAnalyst
23.01.2019Logitech HoldMaxim Group
05.11.2018Logitech SellMaxim Group
19.08.2015Logitech International BuyRosenblatt
28.05.2013Logitech International haltenCredit Suisse Group
27.05.2013Logitech International haltenUBS AG
