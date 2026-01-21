DAX24.901 +0,2%Est505.948 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,52 -2,3%Nas23.501 +0,3%Bitcoin74.063 +1,5%Euro1,1855 -0,3%Öl66,35 +0,1%Gold5.082 +2,0%
Autoindustrie schwächelt

Stabilus-Aktie: Jahresstart mit deutlichen Rückgängen

26.01.26 07:29 Uhr
Stabilus-Aktie: Schwacher Start ins neue Jahr | finanzen.net

Der Auto- und Industriezulieferer Stabilus hat auch im ersten Quartal die schwächere Nachfrage in der Autoindustrie zu spüren bekommen.

Der Umsatz schrumpfte im Jahresvergleich von Anfang Oktober bis Ende Dezember um 10,7 Prozent auf gut 291 Millionen Euro, wie das SDAX-Unternehmen am Montag in Koblenz mitteilte. Dabei wurde der Spezialist für Gasdruckfedern insbesondere durch die Region Asien-Pazifik gebremst. Zudem belasteten negative Währungseffekte das Unternehmen.

Auch insgesamt verliefen die Geschäfte mit der Energie-, Bau- und Autoindustrie im Auftaktquartal schwächer. Zuwächse konnte der Stabilus SE-Konzern nur im Bereich Bahn, Marine sowie Luft- und Raumfahrt verzeichnen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern fiel insgesamt um knapp 23 Prozent auf 29,3 Millionen Euro. Die entsprechende Marge ging um 1,5 Prozentpunkt auf 10,1 Prozent zurück. Unter dem Strich fiel der Gewinn von 14,3 Millionen Euro vor einem Jahr auf 8,1 Millionen Euro. Die Ziele für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 (Ende September) bestätigte das Unternehmen.

/mne/men

KOBLENZ (dpa-AFX)

Analysen zu Stabilus SE

DatumRatingAnalyst
05.01.2026Stabilus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.12.2025Stabilus SE BuyWarburg Research
08.12.2025Stabilus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.11.2025Stabilus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025Stabilus SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
