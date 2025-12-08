DAX 24.043 -0,5%ESt50 5.705 -0,2%MSCI World 4.401 +0,0%Top 10 Crypto 12,57 +2,8%Nas 23.576 +0,1%Bitcoin 79.133 -0,8%Euro 1,1632 +0,0%Öl 62,05 -0,1%Gold 4.197 -0,3%
Aktien von Microsoft und Amazon im Blick: KI-Wettlauf in Indien - Milliardeninvestitionen von US-Techriesen
Stocks in Action: Sartorius, Nordex, ASML, Delivery Hero und MTU Aero Engines.
Stabilus Aktie

19,04 EUR +0,36 EUR +1,93 %
STU
Marktkap. 469,3 Mio. EUR

KGV 25,11
WKN STAB1L

ISIN DE000STAB1L8

JP Morgan Chase & Co.

Stabilus SE Overweight

08.12.25
Aktie in diesem Artikel
Stabilus SE
19,04 EUR 0,36 EUR 1,93%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stabilus nach endgültigen Resultaten für das abgelaufene Geschäftsjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der Fokus des Auto- und Industriezulieferers liege auf der Kostenseite, da die Umsatzunsicherheiten zunähmen, schrieb Jose M Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 06:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 06:49 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Stabilus

Zusammenfassung: Stabilus Overweight

Unternehmen:
Stabilus SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
19,92 €		 Abst. Kursziel*:
85,74%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
19,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
94,33%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Stabilus SE

08.12.25 Stabilus Buy Warburg Research
08.12.25 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.11.25 Stabilus Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.25 Stabilus Buy Warburg Research
mehr Analysen

