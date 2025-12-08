Stabilus Aktie
Marktkap. 469,3 Mio. EURKGV 25,11
WKN STAB1L
ISIN DE000STAB1L8
Stabilus SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stabilus nach endgültigen Resultaten für das abgelaufene Geschäftsjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der Fokus des Auto- und Industriezulieferers liege auf der Kostenseite, da die Umsatzunsicherheiten zunähmen, schrieb Jose M Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 06:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 06:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Stabilus
Zusammenfassung: Stabilus Overweight
|Unternehmen:
Stabilus SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
37,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
19,92 €
|Abst. Kursziel*:
85,74%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
19,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
94,33%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Stabilus SE
|08.12.25
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|08.12.25
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|31.01.22
|Stabilus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.22
|Stabilus Reduce
|Kepler Cheuvreux
|18.01.22
|Stabilus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.22
|Stabilus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.22
|Stabilus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.22
|Stabilus Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|06.12.21
|Stabilus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.21
|Stabilus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.21
|Stabilus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.09.21
|Stabilus Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA