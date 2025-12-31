DAX 24.674 +0,6%ESt50 5.888 +0,6%MSCI World 4.448 +0,1%Top 10 Crypto 12,43 -5,3%Nas 23.236 +0,0%Bitcoin 79.655 +2,0%Euro 1,1681 -0,3%Öl 61,01 +0,4%Gold 4.415 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Chevron 852552 ExxonMobil 852549 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach Rekord fester -- US-Militäreinsatz in Venezuela -- Rüstungsaktien mit Kurssprung -- Microsoft, Allianz, SAP, Ölaktien, Munich Re & Co., Bayer, Novo Nordisk, BASF, Infineon, Bitcoin im Fokus
Top News
BASF-Aktie schwächer: Werk in Zhanjiang vor Start BASF-Aktie schwächer: Werk in Zhanjiang vor Start
Airbus-Aktie weiter gefragt: Lieferziel wohl knapp übertroffen Airbus-Aktie weiter gefragt: Lieferziel wohl knapp übertroffen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Stabilus Aktie

Kaufen
Verkaufen
Stabilus Aktien-Sparplan
19,94 EUR -0,41 EUR -2,01 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 506,35 Mio. EUR

KGV 26,32 Div. Rendite 1,42%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN STAB1L

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000STAB1L8

JP Morgan Chase & Co.

Stabilus SE Overweight

13:06 Uhr
Stabilus SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
Stabilus SE
19,94 EUR -0,41 EUR -2,01%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stabilus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Jose M Asumendi favorisiert im Automobilsektor mit Blick auf 2026 Premium-Hersteller gegenüber Massenproduzenten. Dies geht aus einer am Montag vorliegenden Analyse zum Sektor hervor. Unter den Zulieferern dürften sich Asumendi zufolge 2026 Valeo, Forvia, Aumovio und Autoliv überdurchschnittlich entwickeln. Continental steht zudem auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Bei den Lkw-Herstellern bevorzugt der Experte Volvo./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 20:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Stabilus

Zusammenfassung: Stabilus Overweight

Unternehmen:
Stabilus SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
19,86 €		 Abst. Kursziel*:
86,30%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
19,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
85,56%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Stabilus SE

08.12.25 Stabilus Buy Warburg Research
08.12.25 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.11.25 Stabilus Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.25 Stabilus Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Stabilus SE

finanzen.net So schätzen die Analysten die Zukunft der Stabilus SE-Aktie ein
EQS Group EQS-PVR: Stabilus SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-PVR: Stabilus SE: Korrektur einer Veröffentlichung vom 12.12.2025 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-CMS: Stabilus SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Group EQS-HV: Stabilus SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 04.02.2026 in Koblenz mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
dpa-afx Stabilus-Aktie fester: Aktienrückkauf angekündigt
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX sackt zum Handelsstart ab
Dow Jones NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 24.182 Pkt - Stabilus mit Rückkauf gesucht
EQS Group EQS-CMS: Stabilus SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-News: Stabilus SE approves share buyback program with a volume of up to €20 million
EQS Group EQS-Adhoc: Stabilus SE approves share buyback program
EQS Group EQS-News: Stabilus SE confirms preliminary figures for FY2025, proposes dividend of €0.35 per share and announces forecast for FY2026
EQS Group EQS-News: Stabilus SE: Invitation to a web conference on FY2025 results on December 8, 2025
EQS Group EQS-AFR: Stabilus SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Stabilus SE publishes preliminary figures for FY2025 and fulfills forecast
EQS Group EQS-PVR: Stabilus SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Stabilus SE zu myNews hinzufügen