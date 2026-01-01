DAX24.888 -0,1%Est505.949 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,48 -2,4%Nas23.501 +0,3%Bitcoin74.127 +1,6%Euro1,1856 -0,3%Öl65,84 -0,7%Gold5.082 +2,0%
Aktien Asien: Deutliche Verluste in Tokio - Starker Yen belastet

26.01.26 09:07 Uhr

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - An den wichtigsten Aktienmärkten in Fernost sind die japanischen Börsen zu Wochenbeginn deutlich unter Druck geraten. Der Tokioter Leitindex Nikkei 225 schloss am Montag mit einem Verlust von 1,79 Prozent bei 52.885,25 Zählern.

Vor allem Aktien von Exporteuren wie Automobilherstellern verzeichneten deutliche Verluste. Börsianer verwiesen als Belastung vor allem auf den Anstieg des Yen gegenüber dem US-Dollar. Zuvor waren Spekulationen laut geworden, dass die japanische Notenbank nach dem jüngsten Kursverfall des Yen intervenieren könnte. Ein starker Yen verteuert in der Regel Exporte japanischer Waren.

Die japanischen Aktienmärkte erlebten derzeit "eine vorübergehende Anpassung als Reaktion auf die steigende Volatilität am Devisenmarkt", sagte Kohei Onishi, Anlagestratege bei Mitsubishi UFJ Morgan Stanley. Dies führe zwangsläufig zu Unsicherheit hinsichtlich der Unternehmensgewinne und wirke sich daher negativ aus.

An den chinesischen Börsen hielten sich die Bewegungen in Grenzen. Der CSI-300-Index (CSI 300) der chinesischen Festlandbörsen stieg letztlich um 0,09 Prozent. Für den Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong ging es zuletzt geringfügig nach unten. Am australischen Aktienmarkt wurde wegen eines Feiertages nicht gehandelt./la/men