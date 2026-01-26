DAX24.901 +0,2%Est505.948 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,53 -2,2%Nas23.501 +0,3%Bitcoin74.063 +1,5%Euro1,1855 -0,3%Öl66,31 ±0,0%Gold5.075 +1,9%
Heute im Fokus
Asiens Börsen überwiegend in Rot -- Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW-Chef hält US-Werk für Audi wegen Zöllen für nicht finanzierbar
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
BVB-Aktie: Borussia Dortmund feiert Auswärtssieg bei Union Berlin BVB-Aktie: Borussia Dortmund feiert Auswärtssieg bei Union Berlin
Heute im Fokus

Asiens Börsen überwiegend in Rot -- Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW-Chef hält US-Werk für Audi wegen Zöllen für nicht finanzierbar

aktualisiert 26.01.26 07:21 Uhr

BVB siegt gegen Union Berlin. Deutsche Bank setzt auf KI und weniger Filialen. Windows 10 von Microsoft noch auf vielen PCs im Einsatz. SAP-CEO warnt vor AfD. BayWa muss Ordnungsgeld zahlen. Lufthansa streicht in den USA Flüge wegen Wintersturm. Danone ruft Babynahrungs-Chargen zurück. Uneinigkeit über Regeln für Netflix & Co.

Am Freitag setzte am deutschen Aktienmarkt eine Stabilisierung ein.

Der DAX startete mit einem Minus in den Tag und kämpfte sich anschließend an die Nulllinie vor. Schlussendlich ging er 0,18 Prozent höher bei 24.900,71 Punkten in den Feierabend.
Der TecDAX eröffnete ebenfalls niedriger und wechselte anschließend einige Male das Vorzeichen - die Bewegungen hielten sich jedoch in Grenzen. Er verabschiedete sich 0,5 Prozent höher bei 3.723,82 Einheiten ins Wochenende.

Nach der Erleichterung über Donald Trumps Kehrtwende in der Grönland-Frage ließ der Aufwärtsdrang der Märkte am Freitag deutlich nach. Trotz der kräftigen Erholung am Vortag endete damit eine von Unsicherheit geprägte Handelswoche. Zu Wochenbeginn hatte US-Präsident Trump die Märkte mit neuen Zollankündigungen erneut unter Druck gesetzt. "Ruhe bewahren, absichern und weitermachen", hatte am Freitagmorgen Barclays-Analyst Emmanuel Cau laut der Deutschen Presse-Agentur geraten. Die schnelle Entspannung im Grönland-Konflikt spreche dafür, dass die Trump-Regierung nur eine geringe Toleranz gegenüber stark belasteten Finanzmärkten habe.

Top Themen

Goldpreis steigt erstmals über die Schwelle von 5.000 US-Dollar
