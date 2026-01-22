DAX24.859 ±0,0%Est505.940 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,94 +0,1%Nas23.560 +0,5%Bitcoin76.587 +0,6%Euro1,1777 +0,2%Öl65,85 +2,3%Gold4.981 +0,9%
Millionenhöhe

Rheinmetall-Aktie: Großinvestition am Standort Silberhütte

23.01.26 16:11 Uhr
Rheinmetall-Aktie: Standort Silberhütte soll ausgebaut werden | finanzen.net

Der Rüstungskonzern Rheinmetall will auch am Standort Silberhütte in Sachsen-Anhalt wachsen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.824,00 EUR 57,50 EUR 3,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

"Wir wollen in den nächsten Jahren 30 bis 40 Millionen Euro investieren, um die Pyrotechnik zu ergänzen", sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger am Standort Silberhütte der Rheinmetall Waffe Munition GmbH. "Wir wollen die Kapazitäten hier mindestens verdoppeln, wenn nicht verdreifachen." Aktuell habe Rheinmetall am Standort fast 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mindestens 100 sollten dazukommen. Die Landesregierung habe ihre Unterstützung zugesagt.

Wer­bung

Laut Papperger ist Silberhütte der größte pyrotechnische Standort der Rheinmetall-Gruppe weltweit. Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) besuchte das Unternehmen. Er sagte, es sei der Landesregierung und auch ihm persönlich wichtig, dass der Osten Deutschlands und damit Sachsen-Anhalt von solchen Investitionen profitiere.

Im XETRA-Handel gewinnt die Rheinmetall-Aktie zeitweise 1,7 Prozent auf 1.821,00 Euro.

/dh/DP/he

HARZGERODE (dpa-AFX)

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, Tobias Arhelger / Shutterstock.com

