Rheinmetall-Aktie: Großinvestition am Standort Silberhütte
Der Rüstungskonzern Rheinmetall will auch am Standort Silberhütte in Sachsen-Anhalt wachsen.
Werte in diesem Artikel
"Wir wollen in den nächsten Jahren 30 bis 40 Millionen Euro investieren, um die Pyrotechnik zu ergänzen", sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger am Standort Silberhütte der Rheinmetall Waffe Munition GmbH. "Wir wollen die Kapazitäten hier mindestens verdoppeln, wenn nicht verdreifachen." Aktuell habe Rheinmetall am Standort fast 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mindestens 100 sollten dazukommen. Die Landesregierung habe ihre Unterstützung zugesagt.
Laut Papperger ist Silberhütte der größte pyrotechnische Standort der Rheinmetall-Gruppe weltweit. Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) besuchte das Unternehmen. Er sagte, es sei der Landesregierung und auch ihm persönlich wichtig, dass der Osten Deutschlands und damit Sachsen-Anhalt von solchen Investitionen profitiere.
Im XETRA-Handel gewinnt die Rheinmetall-Aktie zeitweise 1,7 Prozent auf 1.821,00 Euro.
/dh/DP/he
HARZGERODE (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Rheinmetall News
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, Tobias Arhelger / Shutterstock.com