Hot Stocks heute: Rüstungskonzern CSG Group geht an die Börse - Colt CZ beliefert Bundeswehr  

23.01.26 18:13 Uhr
Hot Stocks heute: Rüstungskonzern CSG Group geht an die Börse - Colt CZ beliefert Bundeswehr

Wacker Neuson fällt um 22%.

Goldpreis
4.976,64 USD
News
DAX 40
24.900,7 PKT
Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über die Rüstungskonzerne CSG Group & Colt CZ, beide aus Tschechien. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.

Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

Handelsabkommen: Wie geht es nach Mercosur weiter?
