DAX24.859 ±0,0%Est505.940 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,94 +0,1%Nas23.560 +0,5%Bitcoin76.587 +0,6%Euro1,1777 +0,2%Öl65,85 +2,3%Gold4.981 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 CSG Group A420X0 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Bayer BAY001 BioNTech (ADRs) A2PSR2 adidas A1EWWW BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Carl Zeiss Meditec 531370
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht etwas höher ins Wochenende -- CSG mit Mega-IPO -- Intel, Microsoft, Lufthansa, Plug Power, VW, DroneShield, Siemens Energy, Rüstungsaktien, Alibaba, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Ruhiger Wochenausklang am Freitag: DAX geht mit überschaubaren Bewegungen ins Wochenende Ruhiger Wochenausklang am Freitag: DAX geht mit überschaubaren Bewegungen ins Wochenende
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Von "Sell" auf "Buy"

Siemens Energy-Aktie setzt Rekordjagd fort: UBS-Analyst vollzieht 180-Grad-Wende

23.01.26 16:36 Uhr
Siemens Energy-Aktie setzt Rekordjagd fort: UBS-Analyst mit radikalem Sinneswandel - Kursziel vervielfacht | finanzen.net

Die Schweizer Großbank UBS hat eine radikale Kehrtwende bei ihrer Einschätzung der Siemens Energy-Aktie vorgenommen und empfiehlt das Papier nun zum Kauf.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
142,10 EUR 4,40 EUR 3,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Rekordlauf bei der Aktie von Siemens Energy reißt am Freitag nicht ab. Auf der Handelsplattform XETRA werden die Titel nach einer Doppel-Hochstufung der UBS zeitweise 2,95 Prozent höher bei 141,55 Euro. Das vergangene Allzeithoch im XETRA-Handel lag bei 138,25 Euro.

Wer­bung

In den vergangenen zwei Jahren waren sie schon unter den besten DAX-Werten und 2026 gehören sie nun auch wieder zum Kreis der Favoriten. Binnen zwei Jahren konnten Anleger ihr Geld mit der Aktie schon mehr als verzwölffachen. Das Unternehmen wird als wichtiger Profiteur des KI-Megatrends mit dem parallel wachsenden Strombedarf angesehen.

UBS wechselt bei Siemens Energy von "Sell" zu "Buy" und schraubt Kursziel massiv hoch

Noch vor wenigen Tagen hatte UBS-Analyst Andre Kukhnin die Siemens Energy-Aktie mit "Sell" bewertet und damit die bisherige Einstufung des Titels durch die Schweizer Bank bestätigt. Hintergrund war eine Branchenstudie, die die Risiken der jüngsten Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump für die europäische Investitionsgüterindustrie bewertete. Zwar ging der Experte davon dabei aus, dass die Zölle durch relativ moderate Preiserhöhungen kompensiert werden könnten, sah aber dennoch das Risiko einer Eskalation auf beiden Seiten.

Wer­bung

Nun sind die Zölle nach einer Einigung zu Grönland jedoch wieder vollständig vom Tisch und die UBS nahm dementsprechend eine Neubewertung vor. Dabei hat die Schweizer Großbank die Einstufung des Energietechnikkonzerns am Freitag von "Sell" auf "Buy" gedreht. Mit einer Anhebung des Kursziels von 38 auf 175 Euro steigt Analyst Christopher Leonard unter die größten Optimisten für Siemens Energy auf.

Der Experte sieht sich mit seinen operativen Ergebnisschätzungen bis 2030 nach eigener Aussage um bis zu 9 Prozent über dem Analystenkonsens. Er geht davon aus, dass die Markterwartungen margenseitig angetrieben werden und gibt sich dabei optimistisch für ein weiteres Auftragswachstum im Geschäft mit Gasturbinen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Siemens Energy AG

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
08:26Siemens Energy BuyUBS AG
22.01.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.01.2026Siemens Energy SellUBS AG
14.01.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2026Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08:26Siemens Energy BuyUBS AG
22.01.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2026Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
13.01.2026Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
14.01.2026Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
10.12.2025Siemens Energy NeutralCitigroup Corp.
03.12.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
21.11.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
21.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.01.2026Siemens Energy SellUBS AG
14.11.2025Siemens Energy SellUBS AG
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen