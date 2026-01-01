DAX24.901 +0,2%Est505.948 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,86 -0,6%Nas23.535 +0,4%Bitcoin77.026 +1,2%Euro1,1791 +0,3%Öl65,95 +2,4%Gold4.977 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 CSG Group A420X0 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Bayer BAY001 adidas A1EWWW BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Intel 855681 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht etwas höher ins Wochenende -- CSG mit Mega-IPO -- Intel, Microsoft, Lufthansa, Plug Power, VW, DroneShield, Siemens Energy, Rüstungsaktien, Alibaba, Novo Nordisk im Fokus
Top News
BASF-Aktie in Rot: Gewinnrückgang im abgelaufenen Jahr größer als erwartet BASF-Aktie in Rot: Gewinnrückgang im abgelaufenen Jahr größer als erwartet
NVIDIA-Aktie im Fokus: Warum neue Kühltechnik den KI-Sektor unter Druck setzen könnte NVIDIA-Aktie im Fokus: Warum neue Kühltechnik den KI-Sektor unter Druck setzen könnte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

SPD-Innenminister drängen bei Zivilverteidigung aufs Tempo

23.01.26 17:59 Uhr

MAINZ (dpa-AFX) - Die Innenminister der SPD-geführten Bundesländer fordern von Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) mehr Tempo beim Zivilschutz. "Da muss aus unserer Sicht noch mehr passieren", sagte der Vorsitzende der Innenministerkonferenz und Hamburger Innensenator, Andy Grote, in Mainz. Die zivile Verteidigungsfähigkeit müsse genauso konsequent ausgebaut werden wie die militärische. "Dafür brauchen wir eine klare koordinierende Führungsrolle des Bundes", sagte Grote.

Wer­bung

"Der Bundesinnenminister muss auch der Bundesminister für zivile Verteidigung sein." Der Pakt für Bevölkerungsschutz im Koalitionsvertrag der Bundesregierung und die dafür vorgesehenen zehn Milliarden Euro müssten schnell kommen.

Gesetz zum Schutz der kritischen Infrastruktur soll schnell her

"Wir wollen, dass das Kritis-Dachgesetz sehr schnell kommt", ergänzte der Sprecher der Innenministerkonferenz der SPD-Länder und Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, Christian Pegel. Gemeint ist der Gesetzentwurf zum Schutz der kritischen Infrastruktur. "Wir brauchen jetzt sehr schnell die Rahmenbedingungen." Viele Einzelheiten müssten dann noch mit Rechtsverordnungen geregelt werden.

Die SPD-Innenminister und -senatoren - insgesamt neun Bundesländer - hatten sich in Mainz zu einer Sitzung getroffen. Dabei ging es auch um hybride Angriffe sowie den Schutz demokratischer Prozesse in einem Jahr mit fünf Landtagswahlen, darunter Rheinland-Pfalz am 22. März.

Wer­bung

Ebling fordert Aufbau einer nationalen Blackout-Reserve

Nach dem Anschlag auf die Stromversorgung in Berlin müsse eine nationale Blackout-Reserve aufgebaut werden, um Strom und Wärme bei großflächigen Ausfällen innerhalb weniger Stunden wieder aufbauen zu können, sagte der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling.

"Wir fordern zudem die Schaffung einer nationalen Reserve wichtiger Bau- und Reparaturstoffe, um Reparaturen an kritischer Infrastruktur trotz gestörter Lieferketten schnell durchführen zu können." Dazu gehörten auch beschleunigte Genehmigungsverfahren für Schwer- und Sondertransporte im Krisenfall.

Sicherheitsrelevante Daten müssten auch besser geschützt werden. So sollten Transparenzpflichten überprüft und sensible Informationen besser geschützt werden. Widerstandsfähigkeit brauche aber auch ein gesamtgesellschaftliches Verständnis, sagte der rheinland-pfälzische Innenminister. Alle Gruppen müssten sich der Vorsorge stellen./irs/DP/mis