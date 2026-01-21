DAX 24.908 +1,4%ESt50 5.965 +1,4%MSCI World 4.479 +0,2%Top 10 Crypto 11,98 +2,3%Nas 23.225 +1,2%Bitcoin 76.917 +0,5%Euro 1,1694 +0,1%Öl 64,40 -1,4%Gold 4.828 -0,1%
Top News
Blue Origin vs. SpaceX - Bezos macht Musks Starlink noch mehr Konkurrenz Blue Origin vs. SpaceX - Bezos macht Musks Starlink noch mehr Konkurrenz
Siemens Energy Aktie

137,85 EUR +2,85 EUR +2,11 %
STU
Marktkap. 113,5 Mrd. EUR

KGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN ENER6Y

ISIN DE000ENER6Y0

Symbol SMEGF

JP Morgan Chase & Co.

10:31 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
137,85 EUR 2,85 EUR 2,11%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Die Investorenstimmung im Bereich Erneuerbarer Energien habe sich in den vergangenen Monaten deutlich verbessert, schrieb Mark Strouse in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Er bevorzugt Aktien mit einem starken Fokus auf die US-Fertigungsindustrie, diversifizierte Absatzmärkte und/oder starken Bilanzen. Seine Favoriten unter den europäischen Branchenausrüstern sind Siemens Energy, Vestas und Prysmian./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 01:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 01:07 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
160,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
131,50 €		 Abst. Kursziel*:
21,67%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
137,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,07%
Analyst Name:
Mark Strouse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
133,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Energy AG

10:31 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.01.26 Siemens Energy Sell UBS AG
14.01.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.01.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
14.01.26 Siemens Energy Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens Energy AG

JP Morgan Chase & Co.: Overweight für Siemens Energy-Aktie
finanzen.net Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zeigt sich am Vormittag freundlich
finanzen.net Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verliert am Mittwochnachmittag
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Mittag schwächer
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX gibt mittags nach
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochmittag leichter
finanzen.net Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Mittwochmittag südwärts
finanzen.net DAX 40-Papier Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens Energy-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Siemens Energy-Aktie in Rot: UBS AG vergibt Sell
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Siemens Energy AG Unsponsored ADR (SMNEY) is a Great Choice
Financial Times Revived Siemens Energy fends off activist call for wind spin-off
Financial Times Activist behind Engine No. 1 Exxon campaign builds stake in Siemens Energy
Financial Times Siemens Energy lifts profit outlook on data centre and gas turbine demand
Business Times Siemens Energy bets on ammonia, fuel flexibility to future-proof Asia’s power systems
Zacks GE Vernova vs. Siemens Energy: Which Clean Energy Stock Has More Upside?
reNEWS Siemens Energy invests €220m in transformer factory
reNEWS Siemens Energy to supply converters for Bornholm
