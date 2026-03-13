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Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Samstagvormittag

14.03.26 10:13 Uhr
Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Samstagvormittag | finanzen.net

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.440,03 USD -74,28 USD -2,11%
News
Baumwolle
0,66 USD 0,01 USD 1,09%
News
Bleipreis
1.880,00 USD -14,00 USD -0,74%
News
Dieselpreis Benzin
2,14 EUR 0,02 EUR 0,94%
News
EEX Strompreis Phelix DE
98,63 EUR 0,08 EUR 0,08%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,13 USD -0,10 USD -3,15%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
5.019,69 USD USD
News
Haferpreis
3,64 USD USD
News
Heizölpreis
105,93 USD 2,91 USD 2,82%
News
Holzpreis
573,50 USD 4,50 USD 0,79%
News
Kaffeepreis
2,90 USD -0,06 USD -2,07%
News
Kakaopreis
2.394,00 GBP 37,00 GBP 1,57%
News
Kohlepreis
122,05 USD -2,45 USD -1,97%
News
Kupferpreis
12.758,00 USD -138,50 USD -1,07%
News
Lebendrindpreis
2,31 USD USD -0,17%
News
Mageres Schwein Preis
0,93 USD -0,01 USD -1,09%
News
Maispreis
4,53 USD 0,04 USD 0,95%
News
Mastrindpreis
3,50 USD 0,02 USD 0,43%
News
Milchpreis
16,18 USD 0,02 USD 0,12%
News
Naphthapreis (European)
818,58 USD 19,57 USD 2,45%
News
Nickelpreis
17.340,00 USD -160,00 USD -0,91%
News
Ölpreis (Brent)
103,14 USD 1,39 USD 1,37%
News
Ölpreis (WTI)
98,71 USD 2,98 USD 3,11%
News
Orangensaftpreis
1,99 USD 0,02 USD 0,76%
News
Palladiumpreis
1.557,00 USD USD
News
Palmölpreis
4.525,00 MYR 100,00 MYR 2,26%
News
Platinpreis
2.031,00 USD USD
News
Rapspreis
515,00 EUR 2,75 EUR 0,54%
News
Reispreis
11,04 USD 0,03 USD 0,27%
News
Silberpreis
80,63 USD USD
News
Sojabohnenmehlpreis
319,90 USD USD
News
Sojabohnenölpreis
0,67 USD USD
News
Sojabohnenpreis
12,11 USD -0,02 USD -0,16%
News
Super Benzin
2,02 EUR 0,02 EUR 0,90%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
209,25 EUR 3,25 EUR 1,58%
News
Zinkpreis
3.270,00 USD 6,00 USD 0,18%
News
Zinnpreis
47.950,00 USD -1.775,00 USD -3,57%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD -0,07%
News

Am Samstagvormittag stagniert der Goldpreis. Um 10:10 Uhr notierte der Goldpreis bei 5.019,69 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (5.019,69 US-Dollar).

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Redaktion finanzen.net

Bildquellen: panbazil / Shutterstock.com

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