Goldpreis, Ölpreis, Silber, Platin & Co. - Das waren die Tops und Flops der Rohstoffe in KW 8

Gold legt nach Nahost-Eskalation deutlich zu - Öl mit Kurssprung

Gold verkaufen mit Vorsicht: Was man vor dem Händlerbesuch wissen sollte

Analysten: Gold und Silber werden immer mehr zu einem Spekulationsobjekt

Lohnt sich das Ausschlachten? So viel Gold steckt in alten Smartphones

Diese Länder sind die größten Goldproduzenten

Ölpreise kaum verändert - Brent-Preis weiter bei 100 Dollar je Barrel

Ölpreis auf hohem Niveau stabil: Brent-Rohöl bleibt bei rund 100 Dollar pro Barrel

Diese Länder sind die größten Goldproduzenten

Goldpreis nach Rekordrally: Kommt jetzt der Sprung Richtung 6.000 Dollar?

Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Samstagvormittag

Heute im Fokus

Ulta Beauty-Aktie bricht ein: Prognose für das Umsatzwachstum in diesem Jahr enttäuscht. Vincorion-IPO: Rüstungszulieferer legt Angebotspreis fest. Lufthansa-Streik legt erneut Hunderte Flüge lahm. Netflix-Aktie: 'KPop Demon Hunters' wird fortgesetzt. KWS SAAT: Vertrag von Chef Büchting bis Ende 2032 verlängert. TotalEnergies: Ölpreisanstieg kompensiert Produktionsausfälle in Nahost.