DAX24.278 +0,3%Est505.892 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4800 +3,4%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.563 +0,2%Euro1,1622 -0,1%Öl82,77 +0,2%Gold5.154 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX dreht ins Plus -- Asiens Börsen mit Erholung -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- Broadcom, Siemens Energy, RENK, NVIDIA, Bayer, DroneShield, Dürr im Fokus
Top News
Statt D-Wave, Rigetti & Co.: Ist diese "langweilige" Aktie der eigentliche Quantencomputer-Star? Statt D-Wave, Rigetti & Co.: Ist diese "langweilige" Aktie der eigentliche Quantencomputer-Star?
So viel Verlust hätte ein Investment in Polkadot von vor 3 Jahren bedeutet So viel Verlust hätte ein Investment in Polkadot von vor 3 Jahren bedeutet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Energiesicherheit im Blick

Energiesicherheit boomt: So profitiert Siemens Energy vom Krisenmarkt - Aktie im Blick

05.03.26 10:16 Uhr
Trotz leichtem Kursrückgang der Siemens Energy-Aktie: Energiesicherheit bleibt Wachstumstreiber für den Energietechnikkonzern | finanzen.net

Siemens Energy hat sich fest als einer der wichtigsten Akteure der globalen Energiewende etabliert. Das zeigt auch ein Blick auf den Aktienkurs.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
162,15 EUR -0,80 EUR -0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Aktienrückkaufprogramm bis 2 Milliarden Euro stärkt Kurs von Siemens Energy
• Siemens Gamesa zeigt Fortschritte, Dividende wird wieder ausgeschüttet
• Analysten bestätigen positive Bewertung

Wer­bung

Um mehr als ein Drittel hat sich die Aktie von Siemens Energy im bisherigen Jahresverlauf bereits verteuert. Auf Sicht der letzten zwölf Monate haben Investoren sogar ein sattes Plus von 178 Prozent in ihren Depots.

Aktienrückkaufprogramm überzeugt die Anleger

Auch wenn die Kursentwicklung in den vergangenen Wochen eher von Unsicherheit geprägt war, nachdem Anleger die geopolitische Gemengelage immer mal wieder zu Gewinnmitnahmen genutzt hatten, sorgte eine Unternehmensmeldung am Mittwoch für kräftigen Auftrieb: Ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 2 Milliarden Euro brachte die Aktie von Siemens Energy wieder auf die Gewinnerspur, einige Marktteilnehmer haben nun bereits Hoffnung, dass die bisherige Rekordmarke von 171,65 Euro fallen könnte.

Am Donnerstag kommt es jedoch zunächst nicht zu einem Angriff auf das bestehende Rekordniveau: Die Siemens Energy-Aktie verliert im XETRA-Handel 0,95 Prozent auf 161,20 Euro.

Wer­bung

Aussichten dennoch verbessert

Dennoch sind die grundsätzlichen Aussichten für Siemens Energy positiv. So hat auch die US-Bank JPMorgan ihre Einschätzung der Aktie bestätigt und die Einstufung für Siemens Energy auf "Overweight" belassen. Analyst Phil Buller sieht durch den militärischen Konflikt im Nahen Osten kaum direkten Einfluss auf die europäische Investitionsgüterbranche. Auch Investitionen in Projekte in den Bereichen Stromerzeugung, Energienetze oder KI-Rechenzentren dürften deshalb kaum eingefroren werden. Von einer Rückkehr des Themas Energiesicherheit im Zuge des Iran-Kriegs könnte Siemens Energy aber besonders profitieren.

Profiteur in Zeiten von Energieunsicherheit

Mit Blick auf den Krieg im Nahen Osten wandelt sich Siemens Energy für Investoren und Regierungen von einem reinen Techniklieferanten zu einem strategischen Garanten für Energiesicherheit. Der Konzern hat sein direktes Engagement im Iran bereits vor Jahren aufgrund von Sanktionen und ethischem Druck massiv zurückgefahren. Heute profitiert das Unternehmen paradoxerweise von Krisen wie im Iran, da westliche Staaten verstärkt in die Modernisierung ihrer eigenen Netze und in LNG-Infrastruktur investieren, um unabhängig von instabilen Regionen zu werden.

Wenn die Straße von Hormus - durch die etwa 20 Prozent des weltweiten LNG- und Ölbedarfs fließen - blockiert oder unsicher ist, steigt der Druck, alternative Energierouten und Speichersysteme auszubauen. Siemens Energy liefert hierfür die Schlüsseltechnologie wie Gasturbinen für Backup-Kraftwerke und Transformatoren für Stromnetze.

Wer­bung

Lichtblick bei Siemens Gamesa und Rückkehr zur Dividende

Ein entscheidender Wendepunkt für das Vertrauen der Investoren ist auch die Entwicklung bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa. Nach jahrelangen technischen Problemen und tiefroten Zahlen zeigen die Sanierungsmaßnahmen Wirkung. Der operative Verlust konnte zuletzt drastisch reduziert werden, und das Management hält an dem Ziel fest, im Laufe des Geschäftsjahres 2026 die Gewinnschwelle zu erreichen. Diese Stabilisierung bildet das Fundament für eine geänderte Ausschüttungspolitik: Erstmals seit längerer Zeit wurde den Aktionären für das vergangene Geschäftsjahr wieder eine Dividende gezahlt, was die Rückkehr des Konzerns in ruhigere finanzielle Fahrwasser unterstreicht.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Siemens Energy AG

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
03.03.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.02.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.02.2026Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
16.02.2026Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
13.02.2026Siemens Energy BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
03.03.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.02.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.02.2026Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
16.02.2026Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
13.02.2026Siemens Energy BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
14.01.2026Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
10.12.2025Siemens Energy NeutralCitigroup Corp.
03.12.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
21.11.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
21.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.01.2026Siemens Energy SellUBS AG
14.11.2025Siemens Energy SellUBS AG
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen