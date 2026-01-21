DAX24.856 +1,2%Est505.956 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,74 -3,2%Nas23.491 +1,1%Bitcoin76.043 -0,6%Euro1,1744 +0,5%Öl63,93 -2,1%Gold4.921 +1,9%
Vorläufige Zahlen

BASF-Aktie dennoch stabil: Gewinnrückgang größer als erwartet

22.01.26 20:11 Uhr
BASF-Aktie dennoch stabil: Überraschender Gewinneinbruch | finanzen.net

Der weltgrößte Chemiekonzern BASF hat im abgelaufenen Jahr weniger verdient als von ihm selbst und Experten erwartet.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie Sondereinflüssen habe 2025 bei 6,6 Milliarden Euro gelegen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Die von BASF prognostizierte Bandbreite lag bei 6,7 bis 7,1 Milliarden Euro. Zuletzt war vom Konzern noch ein Ergebnis am unteren Ende dieser Bandbreite erwartet worden. Experten waren von 6,7 Milliarden Euro ausgegangen. Den Rückgang zu 2024, als die Kenngröße bei 7,2 Milliarden Euro gelegen hatte, begründete BASF mit niedrigeren Margen und negativen Währungseffekten.

Umsatz rückläufig

Der Umsatz sank 2025 von 61,4 Milliarden Euro im Vorjahr auf 59,7 Milliarden Euro. Dies lag in etwa im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Während die Mengen leicht gestiegen seien, hätten negative Währungseffekte und leicht rückläufige Verkaufspreise die Erlösentwicklung belastet, hieß es.

Der freie Barmittelfluss (FCF) lag 2025 bei 1,3 Milliarden Euro und damit über dem Vorjahreswert von 700 Millionen Euro sowie den Konzern- und Expertenerwartungen. Im Vergleich zum Vorjahr sei der FCF durch niedrigere

Auszahlungen für immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen unterstützt worden. Ende Oktober hatte Konzernchef Markus Kamieth eine massive Drosselung der Investitionen angekündigt. Betroffen war auch der Wachstumsmarkt China. Die Investitionen in den neuen Verbundstandort im südchinesischen Zhanjiang werden bei 8,7 Milliarden Euro liegen, hieß es. Das sind 1,3 Milliarden Euro weniger als ursprünglich kalkuliert.

Im nachbörslichen Tradegate-Handel notiert die BASF-Aktie zeitweise 0,11 Prozent höher bei 45,60 Euro.

/he

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX)

mehr Analysen