EQS-Adhoc: BASF SE: BASF-Gruppe legt vorläufige Zahlen für das Gesamtjahr 2025 vor

22.01.26 19:08 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
45,80 EUR 0,16 EUR 0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS-Ad-hoc: BASF SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis
BASF SE: BASF-Gruppe legt vorläufige Zahlen für das Gesamtjahr 2025 vor

22.01.2026 / 19:08 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

BASF-Gruppe legt vorläufige Zahlen für das Gesamtjahr 2025 vor

  • Free Cashflow liegt mit 1,3 Milliarden € deutlich über dem Analystenkonsens (0,6 Milliarden €) und der von BASF prognostizierten Bandbreite (0,4 Milliarden € bis 0,8 Milliarden €)
  • EBITDA vor Sondereinflüssen erreicht 6,6 Milliarden € und liegt damit leicht unter dem Niveau des Analystenkonsens (6,7 Milliarden €) und der von BASF prognostizierten Bandbreite (6,7 Milliarden € bis 7,1 Milliarden €)

Ludwigshafen – 22. Januar 2026 – Der Umsatz der BASF-Gruppe liegt im Gesamtjahr 2025 bei voraussichtlich 59,7 Milliarden € (2024: 61,4 Milliarden €, ohne nicht fortgeführtes Coatings-Geschäft). Dies entspricht dem von Analysten im Durchschnitt geschätzten Wert (Vara: 59,6 Milliarden €). Während die Mengen 2025 leicht stiegen, belasteten negative Währungseffekte und leicht rückläufige Verkaufspreise die Umsatzentwicklung.

Das Ergebnis der Betriebstätigkeit vor Abschreibungen und Sondereinflüssen (EBITDA vor Sondereinflüssen) liegt 2025 mit voraussichtlich 6,6 Milliarden € leicht unter den durchschnittlichen Analystenschätzungen für 2025 (Vara: 6,7 Milliarden €) und unterhalb der von BASF im Oktober 2025 prognostizierten Bandbreite von 6,7 Milliarden € bis 7,1 Milliarden €. Zuletzt wurde von BASF ein Ergebnis am unteren Ende dieser Bandbreite erwartet. Im Jahr 2024 betrug das EBITDA vor Sondereinflüssen 7,2 Milliarden € (ohne nicht fortgeführtes Coatings-Geschäft). Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr resultierte insbesondere aus niedrigeren Margen und negativen Währungseffekten.

Der Free Cashflow beträgt 2025 voraussichtlich 1,3 Milliarden € (2024: 0,7 Milliarden €) und liegt somit deutlich über den durchschnittlichen Analystenschätzungen (Vara: 0,6 Milliarden €) und der von BASF prognostizierten Bandbreite von 0,4 Milliarden € bis 0,8 Milliarden €. Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Free Cashflow unterstützt durch niedrigere Auszahlungen für immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (2025: 4,3 Milliarden €; 2024: 6,2 Milliarden €). Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit beträgt 2025 voraussichtlich 5,6 Milliarden € (2024: 6,9 Milliarden €). Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr resultiert vor allem aus preisbedingt höheren Edelmetallhandelspositionen; gegenläufig wirkte eine substanzielle Dividende von Wintershall Dea.

Das EBIT der BASF-Gruppe liegt 2025 mit voraussichtlich 1,6 Milliarden € unter dem Analystenkonsens für 2025 (Vara: 2,2 Milliarden €) und unter dem Wert des Vorjahres (2024: 1,8 Milliarden €, ohne nicht fortgeführtes Coatings-Geschäft). Das EBIT enthält deutlich höhere Restrukturierungsaufwendungen als im Vorjahr. Mit den angekündigten Restrukturierungsmaßnahmen kommt BASF schneller voran als geplant. Gegenläufige positive Sondereinflüsse resultieren insbesondere aus der Veräußerung des Bautenanstrichmittelgeschäfts an Sherwin-Williams zum 1. Oktober 2025. In der Summe belaufen sich die Sondereinflüsse im EBIT 2025 voraussichtlich auf minus 1,3 Milliarden €.

Das Ergebnis nach Steuern und nicht beherrschenden Anteilen liegt 2025 voraussichtlich bei 1,6 Milliarden €. Es übersteigt somit deutlich den Analystenkonsens (Vara: 1,2 Milliarden €) und das Ergebnis nach Steuern und nicht beherrschenden Anteilen des Vorjahres (2024: 1,3 Milliarden €). Dies resultiert im Wesentlichen aus höheren Ergebnisbeiträgen der at-equity konsolidierten Beteiligung an Wintershall Dea.

Weiterführende Informationen

Der im Auftrag von BASF monatlich erstellte Überblick der Analystenschätzungen ist abrufbar unter: www.basf.com/analystenschaetzungen.

Der BASF-Bericht 2025 wird am Freitag, 27. Februar 2026, veröffentlicht. Die Telefonkonferenz für Analysten und Investoren ist an diesem Tag für 9:00 bis 10:00 Uhr geplant, die Jahrespressekonferenz für Journalisten von 10:30 bis 11:30 Uhr.

 

Kontakt
Dr. Stefanie Wettberg
Investor Relations
+49 621-60-48002
stefanie.wettberg@basf.com

Jens Fey
Corporate Media Relations
+49 621-60-99123
jens.fey@basf.com

 



Ende der Insiderinformation

22.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: BASF SE
Carl-Bosch-Straße 38
67056 Ludwigshafen
Deutschland
Telefon: +49 (0)621 60-0
Fax: +49 (0)621 60-4 25 25
E-Mail: info.service@basf.com
Internet: www.basf.com
ISIN: DE000BASF111, DE000A0JRFB0, Börse Dublin, Frankfurter Wertpapierbörse, DE000A0JRFA2, Börse Dublin, Frankfurter Wertpapierbörse, DE000A0JQF26, Börse Dublin, Frankfurter Wertpapierbörse, DE000A0EUB86, Frankfurter Wertpapierbörse, DE0008846718, Frankfurter Wertpapierbörse, DE000A0XFK16, Börse Luxemburg, Frankfurter Wertpapierbörse, XS0420401779, Börse Luxemburg, XS0412154378, Börse Luxemburg, Frankfurter Börse, DE000A0T4DU7,Börse Luxemburg, Frankfurter Börse, CH0039943292, Swiss Exchange (SWX), CH0039943383, Swiss Exchange (SWX), DE000A0TKBM, Börse Luxemburg, Frankfurter Börse, XS0414672070, Börse Luxemburg, ,
WKN: BASF11, WKN A0JRFB, Börse Dublin, Frankfurter Wertpapierbörse, , WKN A0JRFA, Börse Dublin, Frankfurter Wertpapierbörse, , WKN A0JQF2, Börse Dublin, Frankfurter Wertpapierbörse, , WKN A0EUB8, Frankfurter Wertpapierbörse, , WKN 884671, Frankfurter Wertpapierbörse, , WKN A0XFK1, Börse Luxemburg, Frankfurter Wertpapierbörse, , WKN A0XFHJ, Börse Luxemburg, , WKN A0T6EG, Börse Luxemburg, Frankfurter Wertpapierbörse, , WKN A0T4DU, Börse Luxemburg, Frankfurter Wertpapierbörse, , WKN 3994329, Swiss Exchange (SWX), , WKN 3994338, Swiss Exchange (SWX), , WKN A0TKBM, Börse Luxemburg, Frankfurter Wertpapierbörse, , WKN A0T65R, Börse Luxemburg,
Indizes: DAX, EURO STOXX 50
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; London, SIX
EQS News ID: 2264794

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2264794  22.01.2026 CET/CEST

